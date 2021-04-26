С началом Страстной недели авторские открытки на 26 апреля 2021 года и православные поздравления
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С началом Страстной недели авторские открытки на 26 апреля 2021 года и православные поздравления

2:00:104/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Поддержите друг друга в этот самый тяжелый период Великого поста. До Пасхи осталось совсем немного!

26 апреля - Страстная неделя


Начинается самая строгая неделя Великого поста - Страстная неделя или Страстная седмица. Она продлится 6 дней и закончится 1 мая.

***

Со Страстной неделей вас.
Сил и кротости желаю,
Всех простить, забыть обиды
Перед Пасхой вам желаю.

Усмирить в душе вам страсти.
Душу радости открыть.
Верить искренне и честно,
И от всей души любить.

Неизменно пусть надежда
Свет вам дарит, вдохновение,
Пусть Господь дарует силы
Вам на новые свершения.

26 апреля - Страстная неделя

Великий Пост к концу идет,
И скоро день Великой Пасхи,
Душа от трепета поет,
И мы все знаем, не напрасно.

Страстной недели час пришел,
Все ждут, готовятся, трепещут.
И каждый сам себя нашел,
Душа от счастья рукоплещет.

26 апреля - Страстная неделя

Пусть вас не мучают желания,
Оставьте их для дней других.
Заботы все отдайте покаянию,
Дарите мир сердцам своих родных.
Раздумья о судьбе и жизни человека,
А может, о душе — вот нынче ваш удел.
Всем дорогим простим обиды смело,
Особой верою наполнится пусть день.
Крепости духа и веры в добро!

Радует дом пусть и дарит тепло!
Удачи, пусть вечно с родными светло!

26 апреля - Страстная неделя

Помолимся на страстной неделе,
Подумаем о душе, а не о теле!
Попросим у Господа смирения,
Добра, мира и терпения!

Попросим у Бога человеколюбия,
Пусть гордыня нас не погубит,
Попросим миролюбия и благости,
Чтоб жизнь была нам только в радость!

26 апреля - Страстная неделя

Чтоб прошли недуги в теле,
И настал покой души,
Покорись Страстной Неделе,
Вкушать яства не спеши!

Коль сумеешь безупречно
Плоть и мысли усмирять,
Снизойдут небес навечно
К тебе мир и благодать!

Источник: pozdravok.ru

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