Уникальные открытки на Страстную неделю от автора и подбадривающие поздравления для верующих на 26 апреля
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Уникальные открытки на Страстную неделю от автора и подбадривающие поздравления для верующих на 26 апреля

7:03:114/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ободряющие открытки и слова поддержки для тех, кто выдерживает все ограничения Великого поста!

26 апреля - Страстная неделя


С 26 апреля по 1 мая 2021 года у верующих людей начинается самый строгий период Великого поста - Страстная неделя.

***

Страстная неделя эта
Испытание для нас,
Вера, кротость и надежда
Пусть поддержат семь дней вас.

Вам покаяться желаю,
Все обиды отпустить,
Чтобы в праздник светлой Пасхи
С радостью в душе входить.

***
Страстной неделей Пост вершится,
Воспоминаниями полна.
Печаль и скорбь на наших лицах,
И жизнь раскаянью дана.

Семь дней — и каждый день Великий!
Спаситель с нами, с нами Бог!
На праздник этот многоликий
Примите этот поздравок.

И ждем с начала всей недели
Благую в день Субботний весть.
И вот колокола пропели:
«Христос воскрес, Воистину воскрес!»

26 апреля - Страстная неделя

Страстная неделя венчает наш пост.
А смысл ведь ее удивительно прост:
Очистим мы душу от бед и грехов,
Избавим ее от печали оков.

Позволим себе просмотреть свою жизнь
Убрать, что не нужно. До пола склонись.
Услышать, узнать, что Господь все ж воскрес.
И с радостью встретить подарок небес!

26 апреля - Страстная неделя

Вершится пост Страстной неделей,
И счастьем полнятся сердца,
В этот чудесный день апреля
У всех молитвы на устах.

Пусть эта строгая седьмица
Грехи поможет искупить,
Чтоб снова с радостью на лицах
Могли мы все душевно жить!

26 апреля - Страстная неделя

Пришла пора Страстной Седьмицы,
И я желаю от души,
От всех грехов огородиться,
Поступки добрые вершить!

До храма не забудь тропинку
И сердце Господу открой,
Пусть если катятся слезинки —
Только от радости большой!

И пусть внутри, не угасая,
Горит надежды огонёк,
И Иисус оберегает
Тебя от боли и тревог!

26 апреля - Страстная неделя

На пороге Седьмица Страстная,
Нужно все прегрешения смыть,
В эту пору тебе пожелаю,
Своё время в церквах проводить!

За себя и родных всех молиться
И добру своё сердце открыть,
Лишь к хорошим поступкам стремиться,
И Господь тебя будет хранить!

Источник: pozdravok.ru

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