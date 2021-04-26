"Помойка вместо парка": Проверит жалобы на грязь вокруг стройки в Южном власть Бердска
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"Помойка вместо парка": Проверит жалобы на грязь вокруг стройки в Южном власть Бердска

3:20:344/26/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Провалившуюся из-за КамАЗов дорогу в Южном микрорайоне, застройщик обязан восстановить после завершения строительства. Можно найти альтернативный путь, заявил вице-мэр Владимир Захаров.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров оценил качество новой дороги в микрорайоне Южном
Вице-мэр Бердска Владимир Захаров обещал проверить состояние территории в микрорайоне Южном


Активная застройка Южного микрорайона «достала» местных жителей. Они сообщили «Курьер. Среда. Бердск» о том, как по-варварски относятся строители к территории вокруг. Это происходит возле стройки детсада-яслей. «Южане» боятся предположить, во что превратиться их микрорайон, когда начнут строить многоэтажки.

Напомним, землю и разрешение на строительство в Южном получил крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев. Там уже вырыли котлован под будущий многоквартирный дом, подтвердили в мэрии Бердска.

Кроме того, весной 2021 года у жителей Южного микрорайона вновь обнажилась проблема дорог.
- Как правило, в это время ограничивают проезд большегрузов. А у нас по ул. Рогачева (выше по Южному) ездит строительная техника, груженые КамАЗы. Земля влажная, ходит ходуном. Дороги уничтожаются. А ведь их мы когда-то за свой счет отсыпали, складывались. Город их якобы потом забрал. Пару раз грейдер проходил, щебеночку разровнял. Но убиваются они не нашими легковыми машинами. У грузовика же другое давление на грунт. Дороги опять все в ямах, и никто ничего не делает. Пусть выделят хоть немного денег на дорогу, которую они не делали, но эксплуатируют уже много лет, - констатирует Дмитрий.

По его словам, тяжела техника на стройку не едет со стороны микрорайона Белокаменного, а сокращает путь по Рогачева. А там близко находятся грунтовые воды, поэтому дорога каждый год проваливается.
- Мы не против стройки, но вы поддерживайте дорогу в нормальном состоянии. У нас же не танковый полигон. Рядом со стройкой вываливают остатки щебенки, сливают бетон, бросают строительный мусор. Это все происходит там, где по плану предусмотрены парковые зоны. Там и так вместо луга пустырь. Вместо парка там будет помойка. Парк-то и без того огрызок какой-то, - возмущен Дмитрий.

Он напомнил, что такая же история происходила и при строительстве детского сада и школы в Южном — мусор и пленка разлетались по всей округе. Бульдозеры сгребали их вместе со снегом.
- Кто будет сгребать на территории парка? Подождут, когда все травой закроется, бурьяном зарастет? Детям не побегать. По факту парка не будет. Бетонные плиты уже перетащили на новое место и вокруг них опять все загадили. Бетономешалки сливают, - констатирует Дмитрий, призывая власть навести порядок в Южном.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 26 апреля заявил «Курьер. Среда. Бердск», что он направит Административно-техническую инспекцию, чтобы она проверила, в каком состоянии находится территория вокруг стройки.

- Посмотрим, кто там грязь разводит. Если есть нарушение правил благоустройства, мы обязательно отреагируем, - прокомментировал Захаров.

Что касается разбитой дороги, он считает, что можно найти альтернативные подъездные пути.

- Любой путь на стройку согласовывается с МКУ ЖКХ. И это прописывается в технических условиях, а также вопрос содержания подъездных путей на период строительства с последующим ремонтом. Любую дорогу застройщик содержит и восстанавливает по окончании стройки, - заявил вице-мэр.

По его словам, таким же образом «прописывали» переулок Комсомольский, улицы Салаирскую, Белокаменную и Лунную. Но коли люди жалуются, Захаров готов взять под более жесткий контроль проезд на стройку в Южном микрорайоне.

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