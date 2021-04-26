Кто отремонтирует лагерь им. Нахимова за 91 млн рублей в Бердске: Ответ мэра Шестернина
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Кто отремонтирует лагерь им. Нахимова за 91 млн рублей в Бердске: Ответ мэра Шестернина

3:16:104/26/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Денег в бюджете города нет на возрождение места отдыха детей. Частные инвестиции должны осуществляться на принципах сохранения муниципальной собственности, заявил глава администрации.

Лагерю им. Нахимова требуется большое финансирование для реконструкции и модернизации
Лагерю им. Нахимова требуется большое финансирование для реконструкции и модернизации


Вопрос возрождения забытого лагеря им. Нахимова волнует многих бердчан. Так как в местном бюджете нет средств на восстановление детского "центра здоровья", вопрос реконструкции стоит особо остро.

Глава администрации Евгений Шестернин заявил, что для проведения обновления требуется 91 млн рублей.

- В 2017 году министерством труда и социального развития совместно с администрацией города был запущен проект реконструкции муниципальных корпусов лагеря. В 2019 году разработана проектно-сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы. Учитывая социально-значимую направленность проекта, а также ввиду того, что бюджет Бердска дотационный, вопрос считаю можно решать 2 способами. Первый - получение денежных средств на реализацию проекта из областного бюджета. В связи с чем руководство лагеря, совет депутатов и администрация города направляли в минтруд заявку,- рассказал глава города на сессии депутатов в Бердске 15 апреля.

Как отметил мэр Евгений Шестернин, в связи с объявлением пандемии, средства направили на создание обсерваторов для тех, кто нуждался в пребывании на карантине.

- В работе обращения депутатов заксобрания, мы попросили включить это вопрос в лист ожидания наказов избирателей, на что депутаты заксобрания это приняли. Вторым способом  разрешения вопроса является привлечение частных инвестиций на принципах сохранения муниципальной собственности, что является обязательным условием. Опыт у нас уже появился. Так, в в лагере "Юбилейный" заработал специализированный корпус с необходимой инфраструктурой, куда по заявке администрации, возможно размещение 150 спортсменов за сезон, - сообщил Шестернин.

Напомним, вице-мэр по социальной политике Жанна Шурова заявляла, что детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова планируют передать в концессию. Ранее депутаты Бердска выступали против передачи в концессию. На что им в министерстве Новосибирской области сообщили, что областных денег на возрождение лагеря не предвидено.

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концессиялагерь нахимовареконструкция лагеря
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