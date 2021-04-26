Самые опасные осложнения от коронавируса: итоги 2020 года
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Самые опасные осложнения от коронавируса: итоги 2020 года

1:30:464/26/2021,Мария РодченковаФото: https://pixabay.com/
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У многих пациентов возникают проблемы с центральной нервной системой. В медицине даже появилось новое понятие - ковидассоциируемые инсульты.

Чаще всего у выздоровевших встречаются усталость или боли в мышцах, у некоторых появились трудности с засыпанием или бессонница, депрессия, сниженное настроение, у многих долго не восстанавливает обоняние
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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С начала пандемии коронавируса прошло уже больше года. За это время ученые смогли изучить новую болезнь и выявить основные осложнения. О том, какие они есть - в нашем материале.

По статистике, около двух третей пациентов с COVID-19, лечившихся в больнице, даже спустя шесть месяцев после выздоровления страдают от одного или нескольких осложнений коронавируса. При этом чаще всего у людей встречаются боли в мышцах, депрессия и тревога. Такое заключение сделали ученые из Уханя, где началась пандемия. Они также выяснили, что у 76% людей, принимавших участие в исследовании, даже спустя несколько месяцев после выздоровления был хотя бы один симптом, который сопровождал их с момента заражения.

Чаще всего у выздоровевших встречаются усталость или боли в мышцах, у некоторых появились трудности с засыпанием или бессонница, депрессия, сниженное настроение, у многих долго не восстанавливает обоняние. Также исследователи указывают, что у 13% нарушилась функция печени. У людей с тяжелым течением болезни через несколько месяцев после выписки сохраняется нарушение функции легких, сопровождающееся ухудшением дыхания.

У многих пациентов возникают проблемы с центральной нервной системой. В медицине даже появилось новое понятие - ковидассоциируемые инсульты. Отмечается, что при инфицировании ковидом шанс инсульта увеличивается в шесть раз. Кроме этого, после перенесенной болезни у пожилого человека может быстро развиться деменция. Если у человека появились сосудистые нарушения, то возможны судороги с потерей сознания или апатия с сонливостью. Это происходит из-за того, что в организм не поступает достаточное количество кислорода. Причем такие последствия могут развиваться не только у пожилых, но и у молодых пациентов. Согласно некоторым данным, тяжелые осложнения в 65% случаев развиваются именно у молодых, перенесших ковид в легкой форме.

Некоторые выздоровевшие отмечают, что у них появились частые головные боли, вплоть до рвоты, у других - психические расстройства, проблемы с речью, у третьих - перебои в работе сердца. Не исключены осложнения на слух, глаза, может нарушиться чувствительность тканей тела из-за чего появляются жжение, покалывание и “ползание мурашек” по телу. В практике известен случай, когда пациентка полностью потеряла зрение, но его в процессе лечения удалось частично восстановить.

Также после коронавируса может развиться фиброз легких, поэтому через некоторые время следует пройти КТ легких. Другие осложнения - проблемы с поджелудочной железой, нарушения в работе почек, проблемы с памятью и концентрацией внимания. У переболевших встречаются снижение уровня лимфоцитов в крови, сбои иммунитета, может развиться полиорганная недостаточность и отеки тканей внутренних органов. Коронавирус увеличивает риск нарушений свертываемости крови, что приводит к инсультам и отеку легких. После пневмонии возможны тромботические осложнения, которые могут привести к сердечному приступу, тромбозу глубоких вен.

Многим пациентам после коронавируса нужна реабилитация. Она заключается в сбалансированной диете, богатой витаминами и минералами, медикаментах, которые помогают уменьшить осложнения. Кроме этого, пациентам нужно заниматься лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, полноценно спать. Тем, у кого возникли проблемы с психикой, следует обязательно обратиться к психиатру, чтобы начать лечение.

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