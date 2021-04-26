Чистый четверг 2021: можно ли работать, главные запреты и чем поможет четверговая соль

Великий, или Чистый четверг в этом году выпадает на 29 апреля. О том, что это за день, можно ли работать и чем поможет четверговая соль - в нашем материале.
Чистый четверг - это один из дней Страстной недели, в который верующие вспоминают Тайную вечерю. На ней Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, дал им напутствия и предложил хлеб и вино. Этот обряд сейчас носит название “Таинство Причащение” или “Таинство Евхаристии”. В Чистый четверг также вспоминают молитву Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.
В этот день в православных церквях совершается литургия Василия Великого, верующие приходят помолиться и причаститься. Главный смысл Чистого четверга - это очищение, не только мыслей, но и тела, и жилища. Многие верующие встают пораньше, чтобы помыться, смыть с себя все плохое - считается, что следует это делать до восхода солнца. Также в этот день принято убирать в доме, нельзя оставлять мусор, грязное белье, посуду. По поверью, если в Чистый четверг в доме будет грязно и не убрано, то жильцов весь год будут преследовать неудачи с финансами. Кроме этого, некоторые начинают красить яйца и печь куличи на Пасху, хотя это можно сделать и в Великую субботу. В Страстную пятницу все это запрещено, потому что это самый трагичный день недели.
В Чистый четверг можно есть хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, а также пить воду. Считается, что если трижды пересчитать все деньги в доме, то это принесет финансовое благополучие на протяжении всего года. При этом запрещается:
ссориться, ругаться с близкими, обижаться на них;
сквернословить;
давать деньги в долг;
веселиться, устраивать шумные праздники;
венчаться;
крестить детей;
делать заговоры;
гадать.
Согласно народным приметам, если на Чистый четверг идет дождь, то плохая погода сохраниться до начала лета, если идет снег - то лето будет жарким, а если на улице тепло - то это продлится до конца весны.
Часто рано утром в Чистый четверг верующие заготавливают четверговую соль, которая сделана особым способом. Для этого берут 1 килограмм поваренной соли, насыпают в нее 10 столовых ложек ржаной муки или травы с хлебом, а затем высыпают на противень и ставят в духовку, пока соль не приобретет черный цвет. Такой оберег нужно держать в доме, потому что считается, что он защищает от болезней и других невзгод. Раньше во время пасхальной трапезы четверговой солью солили освященные яйца, принимали ее при различных болезнях, давали больным животным, носили на груди рядом с крестиком, брали на поле боя.