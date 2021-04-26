Какой сегодня народный праздник: приметы и запреты на Фомаиду Медуницу 26 апреля 2021
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Какой сегодня народный праздник: приметы и запреты на Фомаиду Медуницу 26 апреля 2021

4:00:304/26/2021Фото: pixabay
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История мученицы связана с блудом, которому она не поддалась ценой жизни. Дело было в 5 веке в Александрии. Ее муж ушел в море на рыбалку.

Медуница помогает при анемии, раке, астме, кашле, боли в горле


26 апреля в народе отмечается праздник Фомаида Медуница, в церковном календаре – дата памяти мученицы Фомаиды Александрийской (Египетской).
Медуница – потому, что уже обычно цветет медуница и наливается силой.
История мученицы связана с блудом. Дело было в 5 веке в Александрии. Ее муж ушел в море на рыбалку. А свекор решил соблазнить девушку. Но Фомаида всячески этому препятствовала, И заявила, что пусть даже он ее разрубит мечом – она не будет грешить. И свекор в ярости убил ее мечом. И тут же ослеп.

Когда муж Фомаиды вернулся домой, отец раскаялся и попросил убить его. Фомаиду похоронили в монастыре. Позже любой монах, который поддавался на греховные услады, мог попросить у нее силы избавиться от этого. Спустя годы мощи святой мученицы увезли в Константинопольский женский монастырь. И многим она давала исцеление.

Поэтому в этот праздник – 26 апреля – молятся от избавления мыслей о греховном блуде.

Собирают медуницу. Обязательно первой на сбор цветов идет самая старшая женщина семьи.

Собирательнице запрещалось снимать тулуп - так как мог на нее напасть медведь.

Медуница помогает при анемии, раке, астме, кашле, боли в горле.

Приметы и поверья на 26 апреля
Полно на небе звезд – богатый урожайный год.
Появились первые первоцветы – все, больше холодов не будет.
Слышите кукушку в лесу – погода будет неделю теплой.

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