Какой сегодня народный праздник: приметы и запреты на Фомаиду Медуницу 26 апреля 2021

26 апреля в народе отмечается праздник Фомаида Медуница, в церковном календаре – дата памяти мученицы Фомаиды Александрийской (Египетской).
Медуница – потому, что уже обычно цветет медуница и наливается силой.
История мученицы связана с блудом. Дело было в 5 веке в Александрии. Ее муж ушел в море на рыбалку. А свекор решил соблазнить девушку. Но Фомаида всячески этому препятствовала, И заявила, что пусть даже он ее разрубит мечом – она не будет грешить. И свекор в ярости убил ее мечом. И тут же ослеп.
Когда муж Фомаиды вернулся домой, отец раскаялся и попросил убить его. Фомаиду похоронили в монастыре. Позже любой монах, который поддавался на греховные услады, мог попросить у нее силы избавиться от этого. Спустя годы мощи святой мученицы увезли в Константинопольский женский монастырь. И многим она давала исцеление.
Поэтому в этот праздник – 26 апреля – молятся от избавления мыслей о греховном блуде.
Собирают медуницу. Обязательно первой на сбор цветов идет самая старшая женщина семьи.
Собирательнице запрещалось снимать тулуп - так как мог на нее напасть медведь.
Медуница помогает при анемии, раке, астме, кашле, боли в горле.
Приметы и поверья на 26 апреля
Полно на небе звезд – богатый урожайный год.
Появились первые первоцветы – все, больше холодов не будет.
Слышите кукушку в лесу – погода будет неделю теплой.