Магнитная буря и погода сегодня – 26 апреля 2021 в Бердске

26 апреля по информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ожидается днем +13...+15oC, ночью было +2...+4.
Скорость северного ветра будет 4-9 м/с
Атмосферное давление - переменная облачность, без осадков.
Ожидает магнитная буря. Которая уже длится третий день.
Магнитное поле Земли ожидается неустойчивое 26 апреля, спокойное 27 апреля. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможно в отдельные часы суток 26 апреля. Озоновый слой выше нормы.
Поэтому берегите себя:
-Не ешьте жирное и соленое.
-Больше гуляйте.
-Пейте чай с травами.
-Ложитесь раньше спать.
-Избегайте конфликтов.
-Если болит голова – отпроситесь домой пораньше с работы.