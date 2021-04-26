Мощная магнитная буря 26 апреля 2021: Как метеопатам пережить тяжелый понедельник

Продолжается атака солнечного ветра на магнитосферу Земли. Вспышки на Солнце являются причиной выброса в космическое пространство потока заряженных частиц, летящих с огромной скоростью во всех направлениях. Эти языки плазменного потока достигают атмосферы нашей планеты и вызывают хаотическое раскачивание магнитного поля Земли. 26 апреля 2021 года начнется с сильной магнитной бури. Как говорится, понедельник - день тяжелый.
В полночь колебания магнитного поля достигнут силы в 4 балла. До 9 часов утра шторм будет бушевать на Земле. Может нарушиться сон, появиться бессоница. Вероятны резкие скачки артериального давления, затруднения в дыхании, боли в области сердца, учащенное сердцебиение. В 18 часов 26 апреля начнется второй раунд магнитной бури. Вечером сила возмущений магнитного поля оценивается специалистами в 3 балла. Слабость, головная боль, головокружения - такие симптомы могут наблюдаться у метеозависимых людей. Снизится внимание, появится сонливость. Постарайтесь отдохнуть, прилечь, расслабиться.
К ночи магнитная буря пойдет на спад. Уже в 21 час сила колебаний магнитного поля Земли прогнозируется специалистами в 2 балла. Ближе к вечеру 26 апреля люди будут рассеянными и раздражительными, будут ощущать усталость и тревогу. Эта магнитная буря может вызвать ломоту в теле, боли в суставах и позвоночнике.
Как подготовиться к магнитному шторму:
- Снижайте физическую нагрузку на организм;
- Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса;
- Пересмотрите режим питания. Ешьте легкую пищу, откажитесь от жирного и сладкого и алкоголя - всего, что выводит воду из организма;
- Высыпайтесь, больше отдыхайте, соблюдайте режим дня;
- Избегайте конфликтных ситуаций, не переживайте попусту, не участвуйте в скандалах;
- Старайтесь больше гулять и проветривайте помещения - организму поможет кислород.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Андрей Витальевич, 47 лет:
- Болят суставы, судорогой сводит мышцы на ногах ночью. Плохо сплю, сны снятся тревожные. Днем постоянно спать хочу. Ничего не помогает, принимаю душ - немного полегче становится.
Вероника Сергеевна, 56 лет:
- Растет давление, сложно сбить, постоянно скачет. Болит голова, тошнота подкатывает. Пить очень хочется, обезвоживание просто. Помогает травяной сбор, пью чай с мятой, лекарства от давления.
Инна Владимировна, 55 лет:
- Болит сердце, кашляю, не хватает воздуха. Постоянно открываю окно. Очень хочется спать, засыпаю в транспорте, укачивает сразу. Слабость весь день, к вечеру устаю сильно. А как спать ложиться - появляется бессоница и болят нервы - думаю о плохом и страшном. Помогают витамины и успокоительное.