Школьница из Бердска влюбилась в спецназовца на митинге в Новосибирске. Разыскивает его в Искитиме

19-летняя ученица вечерней школы Софья из Бердска влюбилась в спецназовца, стоявшего в оцеплении на митинге в Новосибирске. Теперь девушка пытается найти молодого человека через группу «Подслушано в Искитиме» в социальной сети «ВКонтакте».
Софья уточнила, что хочет стать следователем, а на митинг пошла просто за компанию и там увидела спецназовца. Девушка рассказала, что ей сразу запали в душу глаза молодого человека. Из короткого разговора школьница выяснила, что парень живет в Искитиме, а на службе недавно.
- Ищу парня, который был на митинге на площади Ленина. Я к тебе подходила два раза, и ты сказал, что ты из Искитима (был в полицейской форме с защитой, высокий),— написала Софья в своих соцсетях, чтобы найти молодого человека.
На сегодняшний день, 26 апреля, молодой человек на не откликнулся на призыв девушки.