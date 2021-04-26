Школьница из Бердска влюбилась в спецназовца на митинге в Новосибирске. Разыскивает его в Искитиме
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Школьница из Бердска влюбилась в спецназовца на митинге в Новосибирске. Разыскивает его в Искитиме

10:11:484/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Девушка рассказала, что ей сразу запали в душу глаза молодого человека.

Девушка была на митинге аз компанию
Девушка была на митинге аз компанию


19-летняя ученица вечерней школы Софья из Бердска влюбилась в спецназовца, стоявшего в оцеплении на митинге в Новосибирске. Теперь девушка пытается найти молодого человека через группу «Подслушано в Искитиме» в социальной сети «ВКонтакте».

Софья уточнила, что хочет стать следователем, а на митинг пошла просто за компанию и там увидела спецназовца. Девушка рассказала, что ей сразу запали в душу глаза молодого человека. Из короткого разговора школьница выяснила, что парень живет в Искитиме, а на службе недавно.

- Ищу парня, который был на митинге на площади Ленина. Я к тебе подходила два раза, и ты сказал, что ты из Искитима (был в полицейской форме с защитой, высокий),— написала Софья в своих соцсетях, чтобы найти молодого человека.

На сегодняшний день, 26 апреля, молодой человек на не откликнулся на призыв девушки.

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спецназмитингзнакомства
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