Что можно кушать на Страстной неделе-2021 в последнюю неделю Великого поста – с 26 апреля по 1 мая
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Что можно кушать на Страстной неделе-2021 в последнюю неделю Великого поста – с 26 апреля по 1 мая

3:20:504/26/2021Фото: pxhere
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В Чистый четверг есть послабление. Можно есть дважды в день. Разрешены к употреблению горячие блюда с добавлением растительного масла.

орехи, овощи
Ограничения в питании самые строгие на Страстной неделе


Страстная неделя завершает все приготовления к празднованию Пасхи. Этот период отмечается особо строгим постом и увеличенным временем на молитвы и работу над своим духовным развитием. В 2021 году этот период выпал на период с 26 апреля по 1 мая.

Каждый день недели отмечен своим особым духовным смыслом, ежедневно в храмах идут разные службы, на которых зачитываются отрывки их Евангелий, повествующие о событиях последних дней жизни Иисуса Христа.

Питание по монашескому уставу предусматривает прием пищи один раз в день. На все дни, кроме четверга, распространяются правила сухоядения.

Сухоядение разрешает принимать в пищу свежие фрукты, свежие овощи, маринованные и квашеные овощи, соленые и маринованные грибы, хлеб, курагу, чернослив, изюм, разные орехи. Пить можно только воду, в которую разрешается добавить немного меда.

Строго запрещены любые продукты животного происхождения и алкоголь.

В Чистый четверг есть послабление. Можно есть дважды в день. Разрешены к употреблению горячие блюда с добавлением растительного масла. Такие послабления вводятся для того, чтобы насытить организм перед Страстной пятницей.

В Страстную пятницу прием пищи не предусмотрен. Разрешено пить воду и есть немного хлеба. Если вам не по силам - поддерживайте организм в течение дня по правилам сухоядения.

В воскресенье 2 мая будет отмечаться Пасха - все ограничения снимаются.

 

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постпраздникистрастная неделяправила питания
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