Пропавшего егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака почти 2 недели не могут найти в селе под Искитимом. Его лодка утонула в ледяной реке Мильтюш
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Пропавшего егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака почти 2 недели не могут найти в селе под Искитимом. Его лодка утонула в ледяной реке Мильтюш

12:41:244/26/2021,Алина БуроваФото: https://my.mail.ru/mail/ochu76/photo/_myphoto/1.html
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Пропавшему 58 лет. 15 апреля он отправился сплавляться по реке Мильтюш. Его лодка перевернулась в результате сильного течения. Односельчане нашли только сапог мужчины.

О местонахождении Сергея Чумака неизвестно до сих пор


Почти 2 недели не могут найти пропавшего бердского егеря Сергея Чумака в селе под Искитимом. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила односельчанка пропавшего Полина (имя изменено - прим. ред.).

Напомним, что Сергей Чумак отправился со своими товарищами сплавляться по реке Мильтюш в селе Бурмистрово 15 апреля. Алюминиевая лодка перевернулась в результате сильного течения. Два товарища пытались спасти Сергея, но сами еле выплыли на берег.

Жительница Бурмистрово Полина рассказала, что поиски Сергея Чумака ведутся и днем, и ночью, но результатов пока ничего не приносит.

- Каждый день ищут и люди, и водолазы, - произнесла односельчанка пропавшего сегодня, 26 апреля.

Начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин рассказал, что спасательные службы работают по заявке полиции. В последний раз заявка от полиции поступала в субботу.

- Сергея мы не нашли. Больше заявок не было, - заявил Сергей Козин 26 апреля.

Напомним, что пропавший Сергей Чумак около 10 лет был егерем от Бердского охотобщества. До этого он работал лесником в "Бердском лесхозе".

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