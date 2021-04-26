Пропавшего егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака почти 2 недели не могут найти в селе под Искитимом. Его лодка утонула в ледяной реке Мильтюш

Почти 2 недели не могут найти пропавшего бердского егеря Сергея Чумака в селе под Искитимом. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила односельчанка пропавшего Полина (имя изменено - прим. ред.).
Напомним, что Сергей Чумак отправился со своими товарищами сплавляться по реке Мильтюш в селе Бурмистрово 15 апреля. Алюминиевая лодка перевернулась в результате сильного течения. Два товарища пытались спасти Сергея, но сами еле выплыли на берег.
Жительница Бурмистрово Полина рассказала, что поиски Сергея Чумака ведутся и днем, и ночью, но результатов пока ничего не приносит.
- Каждый день ищут и люди, и водолазы, - произнесла односельчанка пропавшего сегодня, 26 апреля.
Начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин рассказал, что спасательные службы работают по заявке полиции. В последний раз заявка от полиции поступала в субботу.
- Сергея мы не нашли. Больше заявок не было, - заявил Сергей Козин 26 апреля.
Напомним, что пропавший Сергей Чумак около 10 лет был егерем от Бердского охотобщества. До этого он работал лесником в "Бердском лесхозе".