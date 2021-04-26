Как добыть березовый сок весной-2021: когда, как правильно собирать и что категорически нельзя нарушать, рассказал лесничий Валентин Тураев

Березовый сок в лесу собирают весной, когда просыпаются после зимы деревья. О своем опыте сбора березового сока «Курьер. Среда. Бердск» рассказал Николай Ефремов, любитель и собиратель березового сока. Как определить, пришло ли время для сбора сока?
- Проверить, можно ли приступать к сбору сока, очень просто — если при проколе ствола дерева появляется капля, то можно начинать сбор. Даже если в лесу ещё лежит снег, на полянах деревья хорошо прогреваются солнцем, и сок появляется. Есть несколько примет, которые помогут определить точное время появления сока в березах. На ветках березы набухают почки, температура воздуха держится несколько дней на отметках не ниже 5 градусов, а при надрезе ветки на срезе появляется прозрачная жидкость — это значит пришло время для сбора березового сока, - рассказал Николай Владимирович "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 26 апреля.
О правилах сбора березового сока и ответственном отношении к деревьям «Курьер. Среда. Бердск» поговорил с лесничим по Искитимскому району Валентином Тураевым.
- С молодых деревьев можно собрать не более одного литра сока в сутки, потому что корневая система не достаточно развита и ещё не способна впитать много жидкости. И сока немного. Иначе дерево может погибнуть. Березовый сок правильно собирать с берез, ствол которых больше 25 см. С дерева можно собрать не более 50 литров березового сока за сезон, это как правило 10 дней. Ни в коем случае нельзя рубить кору топором, нельзя резать дерево ножом, потому что после таких варварских действий дерево погибнет. Береза не сможет восстановиться,- рассказал Валентин Валерьевич.
Какие правила требуется соблюдать при сборе березового сока?
- Отверстие в стволе правильно делать только мелким стволом — диаметр отверстия не должен превышать 1 см. Глубина отверстия — 2,5 см. С одного дерева можно собрать около трех- пяти литров в сутки. Необходимо бережно относится к березе при сборе сока, наблюдать, если сок не течет на следующий день, то нужно прекращать сбор с этого дерева. После окончания сбора березового сока нужно залечить дерево — вбить деревянный колышек в отверстие, а лучше замазать отверстие садовым варом, можно использовать и подручные материалы — мох, смолу,- поделился опытом Николай Ефремов, собиратель березового сока.
Березовый сок лучше пить сразу, потому что при консервации он теряет свои лечебные качества. В погребе или холодильнике сок можно сохранить в течение месяца. Часто березовый сок замораживают, консервируют, но при этом вкус и ценность березового сока конечно становится другими.
- Я сок пью сразу, много не собираю, нет смысла. Раз в год просто для здоровья полезно пить березовый сок. Важно относится бережно к березам, чтобы на следующий год было, где взять сок, - отметил Николай Владимирович.
Если лесники задержат варваров, которые губят березы при сборе березового сока, то нарушителям грозит административная ответственность, рассказал лесничий Валентин Тураев.
- Заготовка сока разрешена не на всех участках леса. Лес должен быть спелым, с количеством деревьев не менее, чем 200 штук на гектар. Необходимо использовать деревья с диаметром ствола не менее 20 см. Канал для поступления сока в тару сверлится на высоте 20 — 30 см от корней дерева. При установки нескольких каналов они располагаются на расстоянии от 8 до 15 см друг от друга. По окончании сезона сбора сока отверстия должны быть обработаны живичной пастой или закрыты специальной пробкой - из дерева, вара, или глиной с известью. При соблюдении вышеупомянутых норм, опасности нарушить закон не возникнет. Если сбор сока производился для личного использования в малых объемах, но при этом не соблюдались правила и березам нанесен ущерб, то это влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до одной тысячи рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения и продукции. Если же установлено, что добыча сока велась без разрешения в промышленных масштабах, то тут всё серьезней. Считается причиненный ущерб природе, и исходя из этого наступает ответственность, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Валентин Валерьевич.