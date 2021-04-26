Когда святить куличи и пасхи с 26 по 2021 апреля перед 2 мая на Светлую Пасху? В какие дни запрещено

Пасха в 2021 году будет праздноваться 2 мая. К этому дню уже в Чистый четверг нужно все приготовить: провести дома генеральную уборку, испечь куличи и покрасить яйца, также готовят другие блюда на пасхальный стол, которые могут быть приготовлены заранее.
Многие предпочитают на Пасху освящать приготовленные ими продукты, обратите внимание, что освящаемые продукты не становятся святынями, они лишь благословляются на принятие.
Освящать много продуктов тоже не рекомендуется - оцените ваши силы соразмерно.
Освящение куличей начинается накануне празднования Пасхи, с утра после литургии в субботу и до 18-19 часов вечера. Второй раз освятить продукты можно сразу после пасхального праздничного богослужения рано утром. Но каждый храм вывешивает свое расписание проведения освящения пасхальной снеди. Узнать его можно в ближайшем храме.
Раньше субботы никогда освящения куличей не проходит. Бывает так, что в некоторых приходах можно освятить куличи еще и в понедельник и во вторник на Пасхальной неделе.
Если вы пришли освятить продукты в субботу, то не забывайте о том, что Пасха еще не наступила и в центре храма всегда расположена плащаница. Прежде чем начать распаковку принесенных вами продуктов, нужно отдать дань уважения и поклониться Христу во Гробе.
Приносить для освящения можно крашеные яйца, испеченные куличи, творожные пасхи, конфеты, четверговую соль. Алкоголь освящать нельзя - церковь никогда не благословляет на питье алкоголя - исключение составляет кагор. Можно поставить в пасхальную корзину бутылку кагора.
В большинстве храмов принято основную массу принесенной снеди освящать после пасхального богослужения. Здесь же прихожане могут разговеться в Пасху и потом отправляться по домам за праздничные столы.
Если вы не имеете возможности прийти в храм, можно освятить куличи самим. Как это сделать, читайте тут.
Но помните, что освятить куличи и яйца - не главное. Это всего лишь символы праздника.