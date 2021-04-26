Видео с издевательствами пьяной медсестры над старушкой в больнице Москвы проверит власть
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Видео с издевательствами пьяной медсестры над старушкой в больнице Москвы проверит власть

3:08:194/26/2021Фото: Instagram (lea_leonova_)
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В результате проверки виновные будут уволены, а к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры.

Видео с издевательствами появилось в Telegram-канале Mash


Департамент здравоохранения Москвы начал проверку по поводу опубликованного Telegram-каналом Mash видео из городской клинической больницы им. Иноземцева. На нем слышно, как медсестра (возможно в состоянии алкогольного опьянения) издевается над пожилой пациенткой.

- По данному факту были незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля, на место выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения для выяснения всех обстоятельств, — сообщают в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки было решено уволить виновных сотрудников, а к руководству больницы применить дисциплинарные меры. - Подобные действия медицинского персонала недопустимы, — добавили в депздраве.

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больницамоскваиздевательство
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