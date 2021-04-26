Видео с издевательствами пьяной медсестры над старушкой в больнице Москвы проверит власть

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку по поводу опубликованного Telegram-каналом Mash видео из городской клинической больницы им. Иноземцева. На нем слышно, как медсестра (возможно в состоянии алкогольного опьянения) издевается над пожилой пациенткой.
- По данному факту были незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля, на место выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения для выяснения всех обстоятельств, — сообщают в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки было решено уволить виновных сотрудников, а к руководству больницы применить дисциплинарные меры. - Подобные действия медицинского персонала недопустимы, — добавили в депздраве.