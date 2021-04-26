Андрей Травников поручил обеспечить бесперебойную работу всех подразделений и служб во время майских праздников-2021
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Андрей Травников поручил обеспечить бесперебойную работу всех подразделений и служб во время майских праздников-2021

1:47:134/26/2021Фото: Правительство НСО
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Губернатор также обратил внимание представителей системы здравоохранения, медицинских учреждений на необходимость организации вакцинации в праздничные дни.

Губернатор Андрей Травников дал новое поручение


Обеспечить бесперебойную работу всех служб и подразделений в период майских праздников поручил Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в Правительстве региона 26 апреля.

- В длительные праздничные и выходные дни большинство жителей области будет отдыхать, но для нас с вами это период напряжённой работы. Просьба быть постоянно на связи, на вверенной вам территории, необходимо определить список тех, кто будет находиться на работе, утвердить график дежурства ответственных руководителей. Отдельно попросил бы организовать работу моей общественной приемной и информирование о поступлении резонансных жалоб и обращений, – подчеркнул Андрей Травников, обращаясь к участникам совещания.

Глава региона обозначил основные сферы и риски, на которые должно быть обращено внимание представителей профильных подразделений на территории региона – это контроль паводковой ситуации, соблюдение особого противопожарного режима, установленного в области с 23 апреля.

Особое внимание должно уделяться соблюдению мер санитарной безопасности, в частности, соблюдению масочного режима – в том числе при проведении различных мероприятий, приуроченных к государственным и религиозным праздникам.

Губернатор также обратил внимание представителей системы здравоохранения, медицинских учреждений на необходимость организации вакцинации в праздничные дни.

- Не должно быть ни одного случая, когда житель Новосибирской области не смог бы пройти плановую вакцинацию от COVID-19 в праздничные дни, – отметил Андрей Травников.

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