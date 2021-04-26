За убийство 10-летней девочки на велосипеде под Новосибирском СК завел дело на пьяного водителя LADA Largus

СК Новосибирской области завел уголовное дело в отношении 19-летнего жителя села Венгерово Венгеровского района, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 24 апреля на улице Ленина пьяный 19-летний селянин сел за руль автомобиля LADA Largus. Водительских прав у него не было. По пути он наехал на 10-летнюю девочку, ехавшую ему навстречу на велосипеде.
- От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу, - сообщает Анастасия Кулешова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Сообщается, что преступник задержан следователем СКР Он уже дал признательные показания.
- Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявление обвинения. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает Анастасия Кулешова сегодня, 26 апреля.
Стоит отметить, что экспертиза показала у водителя без прав алкогольное опьянение – 0, 170 мг/л в выдыхаемом воздухе. Полицейские составили протокол и поместили задержанного в спецприемник. Выяснили, что нигде не учится и не работает.