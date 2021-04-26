За убийство 10-летней девочки на велосипеде под Новосибирском СК завел дело на пьяного водителя LADA Largus
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

За убийство 10-летней девочки на велосипеде под Новосибирском СК завел дело на пьяного водителя LADA Largus

1:57:264/26/2021Фото: pixabay
0

"От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу", - сообщает Анастасия Кулешова.

Ребенок умер в карете скорой помощи
Ребенок умер в карете скорой помощи


СК Новосибирской области завел уголовное дело в отношении 19-летнего жителя села Венгерово Венгеровского района, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 24 апреля на улице Ленина пьяный 19-летний селянин сел за руль автомобиля LADA Largus. Водительских прав у него не было. По пути он наехал на 10-летнюю девочку, ехавшую ему навстречу на велосипеде.

- От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу, - сообщает Анастасия Кулешова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сообщается, что преступник задержан следователем СКР Он уже дал признательные показания.

- Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявление обвинения. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает Анастасия Кулешова сегодня, 26 апреля.

Стоит отметить, что экспертиза показала у водителя без прав алкогольное опьянение – 0, 170 мг/л в выдыхаемом воздухе. Полицейские составили протокол и поместили задержанного в спецприемник. Выяснили, что нигде не учится и не работает.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
скуголовное делосбил 10-летнюю девочку
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Садитесь пьяными за руль?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    За убийство 10-летней девочки на велосипеде под Новосибирском СК завел дело на пьяного водителя LADA Largus
    1:57:26 4/26/2021
    За убийство 10-летней девочки на велосипеде под Новосибирском СК завел дело на пьяного водителя LADA Largus
    Андрей Травников поручил обеспечить бесперебойную работу всех подразделений и служб во время майских праздников-2021
    1:47:13 4/26/2021
    Андрей Травников поручил обеспечить бесперебойную работу всех подразделений и служб во время майских праздников-2021
    Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Мнение актера
    1:32:10 4/26/2021
    Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Мнение актера
    БердскКак добыть березовый сок весной-2021: когда, как правильно собирать и что категорически нельзя нарушать, рассказал лесничий Валентин Тураев
    1:14:32 4/26/2021
    Как добыть березовый сок весной-2021: когда, как правильно собирать и что категорически нельзя нарушать, рассказал лесничий Валентин Тураев
    Летние каникулы 2021: Новые даты отдыха школьников из-за майских праздников назвал министр в Новосибирске и Бердске
    12:48:35 4/26/2021
    Летние каникулы 2021: Новые даты отдыха школьников из-за майских праздников назвал министр в Новосибирске и Бердске
    БердскНовосибирская птицефабрика приглашает бухгалтера, инженера АСУ, прораба, механика, рабочих, слесарей
    12:45:09 4/26/2021
    Новосибирская птицефабрика приглашает бухгалтера, инженера АСУ, прораба, механика, рабочих, слесарей
    26 апреля - Великий понедельник -2021: как по церковному прожить день и что запрещено делать
    12:20:49 4/26/2021
    26 апреля - Великий понедельник -2021: как по церковному прожить день и что запрещено делать
    Памятник Ленину в Новосибирске продают за 100 млрд рублей
    12:08:34 4/26/2021
    Памятник Ленину в Новосибирске продают за 100 млрд рублей
    В ТРЦ "Мега" Новосибирска срочная эвакуация. Что произошло, рассказываем
    12:05:56 4/26/2021
    В ТРЦ "Мега" Новосибирска срочная эвакуация. Что произошло, рассказываем
    Красивые открытки на День нотариата 26 апреля и искренние поздравления
    11:41:20 4/26/2021
    Красивые открытки на День нотариата 26 апреля и искренние поздравления