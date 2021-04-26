Почему умерла Валентина Легкоступова, выяснил СК

Московский следственный комитет в очередной раз отказался возбуждать уголовное дело из-за смерти певицы Валентины Легкоступовой.
СК Москвы не увидел признаков насильственной смерти после возможного избиения мужем Юрием Фирсовым. Уголовное дело по соответствующим статьям возбуждать отказались.
По информации следствия, Легкоступова в состоянии алкогольного опьянения поскользнулась у себя в ванной, что привело к удару головой и закрытой черепно-мозговой травме. Также всё усугубили хронические заболевания вследствие злоупотребления алкоголем. Ситуация признана несчастным случаем. В результате проверки выяснилось, что артистка скончалась от полиорганной недостаточности.