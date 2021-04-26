Почему умерла Валентина Легкоступова, выяснил СК
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Почему умерла Валентина Легкоступова, выяснил СК

3:06:404/26/2021Фото: Аккаунт памяти певицы в Инстаграм
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Певица скончалась 14 августа 2020 года.

Трагедия признана несчастным случаем


Московский следственный комитет в очередной раз отказался возбуждать уголовное дело из-за смерти певицы Валентины Легкоступовой.

СК Москвы не увидел признаков насильственной смерти после возможного избиения мужем Юрием Фирсовым. Уголовное дело по соответствующим статьям возбуждать отказались.

По информации следствия, Легкоступова в состоянии алкогольного опьянения поскользнулась у себя в ванной, что привело к удару головой и закрытой черепно-мозговой травме. Также всё усугубили хронические заболевания вследствие злоупотребления алкоголем. Ситуация признана несчастным случаем. В результате проверки выяснилось, что артистка скончалась от полиорганной недостаточности.

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смертьследствиекриминаллегкоступова
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