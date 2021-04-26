Коронавирус в Новосибирской области: Все данные о зараженных и умерших за сутки на 26 апреля
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Коронавирус в Новосибирской области: Все данные о зараженных и умерших за сутки на 26 апреля

3:37:194/26/2021Фото: pixabay.com
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В борьбе за жизнь в отделениях реанимации находится 56 пациентов. На ИВЛ – 15 пациентов.

Еще 71 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперштаб Новосибирской области по коронавирусу предоставил новые данные о зараженных за сутки на 26 апреля. За все время пандемии зарегистрировано 40 802 случая, за последние сутки - 71. При этом 37 630 пациентов вылечились от вируса. За последние сутки 17 выздоровевших.

Также известно о трех скончавшихся. Это мужчины в возрасте 68 лет, 86 лет и женщина в возрасте 65 лет. Всего в области от коронавируса умерли 1 737 человек.

В борьбе за жизнь в отделениях реанимации находится 56 пациентов. На ИВЛ – 15 пациентов.

Всего в регионе провели 1 501 209 тестов на коронавирус.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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