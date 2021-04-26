Суд отрицает приостановку деятельности ФБК и штабов Навального за экстремизм

Мосгорсуд приостановил деятельность штабов Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией до решения по иску прокуратуры об экстремизме, сообщил глава ФБК Иван Жданов. По делу состоялось закрытое заседание, у суда были усилены меры безопасности.
В заявлении прокуратура требует запретить публикацию на сайтах и в соцсетях экстремистских материалов, организацию несогласованных митингов и участие в выборах и референдумах.
При этом отмечается, что 26 апреля в Мосгорсуде состоялось лишь предварительное заседание по вопросу признания ФБК, ФЗПГ и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, оно продолжится 29 апреля. По его итогам либо будет назначена дата рассмотрения иска прокуратуры по существу, либо его вернут в надзорное ведомство для устранения нарушений.
Мосгорсуд пока не выносил решения о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (признаны НКО-иноагентами)