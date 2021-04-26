Суд отрицает приостановку деятельности ФБК и штабов Навального за экстремизм
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Суд отрицает приостановку деятельности ФБК и штабов Навального за экстремизм

4:27:234/26/2021Фото: flickr.com
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В ходатайстве требуется запретить «размещать материалы» в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.

Заседание было закрытым, у суда усилены меры безопасности


Мосгорсуд приостановил деятельность штабов Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией до решения по иску прокуратуры об экстремизме, сообщил глава ФБК Иван Жданов. По делу состоялось закрытое заседание, у суда были усилены меры безопасности.

В заявлении прокуратура требует запретить публикацию на сайтах и в соцсетях экстремистских материалов, организацию несогласованных митингов и участие в выборах и референдумах.

При этом отмечается, что 26 апреля в Мосгорсуде состоялось лишь предварительное заседание по вопросу признания ФБК, ФЗПГ и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, оно продолжится 29 апреля. По его итогам либо будет назначена дата рассмотрения иска прокуратуры по существу, либо его вернут в надзорное ведомство для устранения нарушений.

Мосгорсуд пока не выносил решения о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (признаны НКО-иноагентами)

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экстремизмнавальныйФБКсуд
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