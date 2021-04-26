Лунный календарь посадки рассады помидоров в теплицу и открытый грунт на май 2021

Лучшим временем для высадки рассады помидоров в грунт или теплицу является вечер, когда солнце уже не сильно светит. Сразу после пересадки рассаду желательно притенить.
После появления всходов рассада должна у вас расти примерно 50-60 дней, чтобы к моменту высадки достигнуть роста 25-30 см, иметь крепкий стебель и темно-зеленые листья. Возможно появление первых соцветий.
Температура окружающего воздуха к моменту высадки должна быть на уровне +18 градусов. Лунки хорошо пролить водой, полить за час до высадки рассаду, чтобы при пересадке как можно меньше страдала корневая система. Растения заглубляют хорошо, практически до нижних листьев. Если рассада переросла и сильно вытянулась - применяют горизонтальную высадку.
Благоприятные дни для высадки рассады помидоров в теплицу
- 1, 2, 6, 7, 10-12, 15-17, 22-25 мая
Благоприятные дни для высадки рассады помидоров в открытый грунт
- 2, 15-21, 24 и 28-29 мая;
После высадки рассаду рекомендуется обработать составом от фитоспоры и две недели не поливать. Поверхность земли можно присыпать опилками, чтобы после поливов не образовывалось корочки.
Когда рассада приживётся и пойдет в рост - не забывайте установить для нее опоры и вовремя пасынковать.