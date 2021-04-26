В России вывили новых 8 803 пациентов с коронавирусом за сутки на 26 апреля

На 26 апреля обнаружили новые случаи коронавируса в 82 регионах России, сообщает оперативный штаб. При этом 13,5% пациентов не имели симптомов инфекции. За сутки умерли 356 заболевших, а вылечились 6 631 человек.
Больше всего случаев вируса обнаружено в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ростовской области.
Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 4 771 372 случая коронавирусной инфекции (108 588 случаев закончились летальным исходом). За последние сутки - 8 803. За весь период выписано по выздоровлению 4 394 639 человек.