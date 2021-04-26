Светлое Христово Воскресенье, Пасха - величайший христианский праздник!

В Светлую Пасху православные пройдут крестным ходом и освятят пасхальные куличи
Более двух миллиардов христиан по всему миру 2 мая в воскресенье отмечают Пасху. Главный христианский праздник собирает тысячи горожан и в нашем городе.
В этот день в храмах проводится торжественное богослужение.
Но праздничные богослужения начнутся и накануне в Бердске. Служба проходит с 1 на 2 мая с 00.00 час.
Более двух миллиардов христиан по всему миру 2 мая в воскресенье отмечают Пасху. Главный христианский праздник собирает тысячи горожан и в нашем городе.
В этот день в храмах проводится торжественное богослужение.
Но праздничные богослужения начнутся и накануне в Бердске. Служба проходит с 1 на 2 мая с 00.00 час.
|
Адрес храмов в г. Бердске:
Храм в честь Сретения Господня
г. Бердск, ул. Кутузова, 17,тел.: 8 (383 41) 2-33-84
Храм в честь Богоявления Господня
г. Бердск, ул. Боровая, 111. тел.: 8(383-41)5-60-84, сот.8-951-391-01-44
Кафедральный собор в честь Преображения Господня
г. Бердск, площадь Максима Горького, д.44, тел.: 8(383) 416-15-54
Горожане приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе! Во время слов трижды целуются. Иногда этот день каждый желающий может позвонить в колокол.
Главный христианский праздник связан
с несколькими традициями
Накануне заканчивается Великий пост и прихожане идут в храмы, чтобы освятить куличи и яйца. Одна из главный традиций - крашеные яйца. Традиционный цвет яиц красный указывает на страдание и пролитую кровь Христа. Существует множество способов покраски яиц. Яйца, окрашенные в один цвет, называют крашенки. Яйца с разноцветными точками из-за капелек воска именуют крапанками. Яйца расписные - писанки.
Очищение и покой
Накануне Пасхи в Чистый четверг принято очищать жилище. Считается, что с грязью уходит негатив и жилище наполняется положительной энергетикой.
В России главное блюдо на Пасхи - куличи. Тесто на него по традиции ставится в четверг утром, а к вечеру с молитвой хозяюшки его выпекают. Есть поверье, что если выпечка получается пышной, год будет удачным.
с несколькими традициями
Накануне заканчивается Великий пост и прихожане идут в храмы, чтобы освятить куличи и яйца. Одна из главный традиций - крашеные яйца. Традиционный цвет яиц красный указывает на страдание и пролитую кровь Христа. Существует множество способов покраски яиц. Яйца, окрашенные в один цвет, называют крашенки. Яйца с разноцветными точками из-за капелек воска именуют крапанками. Яйца расписные - писанки.
Очищение и покой
Накануне Пасхи в Чистый четверг принято очищать жилище. Считается, что с грязью уходит негатив и жилище наполняется положительной энергетикой.
В России главное блюдо на Пасхи - куличи. Тесто на него по традиции ставится в четверг утром, а к вечеру с молитвой хозяюшки его выпекают. Есть поверье, что если выпечка получается пышной, год будет удачным.
Предлагаем вам рецепт кулича:
Кулич из холодильника (количество на 2 кулича)
- Мука - 300 гр
- Дрожжи свежие - 20 гр
- Молоко теплое - 125 мл
- Растопленное сливочное масло - 150 гр (ждем пока остынет)
- Взбитые яйца - 2 шт
- Сахар - 8 ст. ложек
- Соль - щепотка
- Ваниль, изюм, цедра (по вкусу)
Кулич из холодильника (количество на 2 кулича)
- Мука - 300 гр
- Дрожжи свежие - 20 гр
- Молоко теплое - 125 мл
- Растопленное сливочное масло - 150 гр (ждем пока остынет)
- Взбитые яйца - 2 шт
- Сахар - 8 ст. ложек
- Соль - щепотка
- Ваниль, изюм, цедра (по вкусу)
Из этого количества ингредиентов получится 2 больших кулича, если нужно больше —сделайте несколько порций теста. Все ингредиенты соединяем и хорошо перемешиваем, добавляем изюм (предварительно замеченный и с подсушенный от воды). Консистенция теста - как густая сметана. Перекладываем тесто в емкость, оно должно занимать половину емкости, накрываем пищевой пленкой, чтобы не проходил воздух и ставим в холодильник на сутки (минимум 8 часов). Тесто должно подняться в два раза. Но даже если оно не поднимется в холодильнике сильно, все равно куличи получатся. Когда тесто достаем из холодильника, его нужно обязательно согреть до комнатной температуры (примерно 3 часа). Затем тесто раскладываем по формам на ½ от формы и оставляем еще на час в теплом месте. Выпекаем в духовке при температуре 180-200 градусов 45 минут -1 час. После остывания украшаем по своему желанию!
Ну очень вкусные куличи!
В наших магазинах очень много предложений к этому празднику. Они предлагают освященные куличи и разные товары для выпечки и украшения: это для тех, кто хочет кулич сделать своими руками.
«Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!
Ну очень вкусные куличи!
В наших магазинах очень много предложений к этому празднику. Они предлагают освященные куличи и разные товары для выпечки и украшения: это для тех, кто хочет кулич сделать своими руками.
«Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com