"Я посмотрел и обалдел": Полгода показания ГВС и ХВС не может передать порталу ЖКХ житель Бердска
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"Я посмотрел и обалдел": Полгода показания ГВС и ХВС не может передать порталу ЖКХ житель Бердска

5:24:404/26/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Как утверждает бердчанин, данные в базу он заносил ежемесячно, но обратил пристальное внимание на проблему с отображением именно в апреле. Что же произошло на самом деле, разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

Житель Бердска заметил несоответствия, когда передавал показания с счетчиков


За передачу показаний счетчиков горячей и холодный воды переживает житель Бердска.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" бердчанин Михаил, он ежемесячно предоставлял данные сайту "Портал ЖКХ города Бердска", но в текущем месяце у него возникли проблемы с обновлением информации на ресурсе.

- Пытался на сайте iberdsk сбросить данные за апрель, а там показания такие, что как-будто я 6 месяцев назад их сбрасывал. Я сбрасываю каждый месяц, но сегодня обратил внимание и мягко сказать, обалдел - показания прежние, как и полгода назад,- заявил в рубрике "Сообщи свои новости" Михаил 26 апреля.

Главный редактор портала ЖКХ Бердска Дмитрий Дорофеев известил, что в каждой ситуации нужно разбираться отдельно с предоставлением данных человека, а именно: принадлежности его к той или иной управляющей компании, номера лицевого счета и т.д. Сама система передачи данных работает без сбоев.

- Передача данных идет. Это первое. Второе, все данные подгружаются в системы, которые существуют. Если человек на прямых договорах, то они уходят в МУП "КБУ". Если дом не находится на прямых договорах, то передача данных идет в РКЦ. Еще раз повторюсь, что бывают случаи разные, когда не только технические ошибки, но и ошибки человека тоже случаются,- заверил читателей "Курьер. Среда. Бердск" Дмитрий Дорофеев сегодня, 26 апреля.

Напомним, что по вопросам работы "Портала ЖКХ Бердска", вы можете обратиться на официальную электронную почту сайта: info@iberdsk.ru

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