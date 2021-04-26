"Я посмотрел и обалдел": Полгода показания ГВС и ХВС не может передать порталу ЖКХ житель Бердска

За передачу показаний счетчиков горячей и холодный воды переживает житель Бердска.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" бердчанин Михаил, он ежемесячно предоставлял данные сайту "Портал ЖКХ города Бердска", но в текущем месяце у него возникли проблемы с обновлением информации на ресурсе.
- Пытался на сайте iberdsk сбросить данные за апрель, а там показания такие, что как-будто я 6 месяцев назад их сбрасывал. Я сбрасываю каждый месяц, но сегодня обратил внимание и мягко сказать, обалдел - показания прежние, как и полгода назад,- заявил в рубрике "Сообщи свои новости" Михаил 26 апреля.
Главный редактор портала ЖКХ Бердска Дмитрий Дорофеев известил, что в каждой ситуации нужно разбираться отдельно с предоставлением данных человека, а именно: принадлежности его к той или иной управляющей компании, номера лицевого счета и т.д. Сама система передачи данных работает без сбоев.
- Передача данных идет. Это первое. Второе, все данные подгружаются в системы, которые существуют. Если человек на прямых договорах, то они уходят в МУП "КБУ". Если дом не находится на прямых договорах, то передача данных идет в РКЦ. Еще раз повторюсь, что бывают случаи разные, когда не только технические ошибки, но и ошибки человека тоже случаются,- заверил читателей "Курьер. Среда. Бердск" Дмитрий Дорофеев сегодня, 26 апреля.
Напомним, что по вопросам работы "Портала ЖКХ Бердска", вы можете обратиться на официальную электронную почту сайта: info@iberdsk.ru