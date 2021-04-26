График доставки пенсий в майские праздники 2021: Названы новые даты

Городское Управление Пенсионного фонда доводит до сведения жителей Новосибирска, Бердска и Искитима график получения пенсий и других выплат на период с 03.05.2021 по 10.05.2021.
- 3 мая за 3 мая - 4 мая за 4 мая - 5 мая за 5 и 8 мая - 6 мая за 6 и 9 мая - 7 мая за 7 и 10 мая.
Напомним, с 1 по 10 мая включительно в России объявлены нерабочими днями. Такое решение принял президент России Владимир путин еще 23 апреля. предпалоагется, что россияне проведут 10 дней в изоляции, а значит страна сможет избежать вспышки коронавируса.