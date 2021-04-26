Каким будет новый парк в Микрорайоне Бердска: Отдай свой голос и узнай
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Каким будет новый парк в Микрорайоне Бердска: Отдай свой голос и узнай

5:06:234/26/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Разработано три концепции для создания парка. Выбор - за горожанами.

Роща у школы №11 скоро станет парком


С 26 апреля можно проголосовать за выбор концепции нового парка в Микрорайоне Бердска.

Уточним, что в прошлом году жители выбрали общественную территорию (рощу возле школы №11) для благоустройства в 2022 в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Теперь бердчанам предстоит определиться с тем, в какой именно парк превратится эта территория. Напомним, что её площадь – 4, 5 га, что в 2 раза больше парка культуры и отдыха.

Проголосовать за одну из трех концепций парка можно с 26 апреля по 30 мая на платформе 54.gorodsreda.ru. Специалисты в детальной разработке проекта будут учитывать все пожелания горожан.

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Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
паркголосование«Комфортная городская среда»
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