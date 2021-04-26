Каким будет новый парк в Микрорайоне Бердска: Отдай свой голос и узнай

С 26 апреля можно проголосовать за выбор концепции нового парка в Микрорайоне Бердска.
Уточним, что в прошлом году жители выбрали общественную территорию (рощу возле школы №11) для благоустройства в 2022 в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Теперь бердчанам предстоит определиться с тем, в какой именно парк превратится эта территория. Напомним, что её площадь – 4, 5 га, что в 2 раза больше парка культуры и отдыха.
Проголосовать за одну из трех концепций парка можно с 26 апреля по 30 мая на платформе 54.gorodsreda.ru. Специалисты в детальной разработке проекта будут учитывать все пожелания горожан.