Дети-сироты смогут получить социальную выплату на приобретение жилья
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Дети-сироты смогут получить социальную выплату на приобретение жилья

4:51:214/26/2021Фото: pixabay.com
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Специальный жилищный сертификат для детей-сирот появится в регионе.

рубли деньги
Дети-сироты смогут получить социальную выплату на приобретение жилья



Новая мера социальной поддержки позволит улучшить обеспечение жильем детей-сирот. Проект нового областного закона «О социальной выплате на приобретение жилого помещения» одобрен 26 апреля на заседании Правительства Новосибирской области под председательством Губернатора Андрей Травникова.

Как доложил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов, проект закона разработан совместно с прокуратурой Новосибирской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закон предоставляет гражданам, относящемся к указанной категории, достигшим 23 лет и включенным в список на предоставление жилого помещения, право на получение с их согласия социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность.

Законопроектом определяются условия, при которых реализуется право на получение социальной выплаты. Она предоставляется гражданину однократно. Размер выплаты рассчитывается исходя из установленного размера площади жилого помещения (33 кв. метра) и средней рыночной стоимости одного квадратного метра, определяемого Минстроем России. Сертификат должен быть использован в течение года, в котором он был предоставлен. После регистрации права собственности на приобретенное за счет средств сертификата жилое помещение гражданин исключается из списка на обеспечение жильем.

Члены Правительства одобрили представленный документ, который в установленном порядке будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

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