Официальные выходные в мае 2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая отдыхаем, 11 – на работу
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Официальные выходные в мае 2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая отдыхаем, 11 – на работу

7:20:594/26/2021Фото: pxhere
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Двойная оплата в соответствии с требованиями Трудового кодекса сохраняется только в праздничные дни - 1 и 9 мая 2021 года.

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Из-за ситуации с коронавирусом в мае 2021 года нас ждут 10 выходных дней


23 апреля 2021 года, после встречи с Анной Поповой и Татьяной Голиковой, президент Владимир Путин подписал указ № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г."

Согласно данному документу, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявлены нерабочими.

До подписания указа, производственный календарь на 2021 год предусматривал два периода по три выходных дня. Поскольку 1 мая выпадал на субботу, то выходной день переносился на 3 мая. Так получалось, что выходные дни были 1, 2 и 3 мая. Затем люди должны были выйти на работу 4 мая и работать по 7 мая включительно. Затем 8 мая - суббота, а 9 мая День Победы выпал на воскресенье, поэтому выходной снова перенесли на один день вперед - на 10 мая. Это был бы второй период выходных дней: 8, 9 и 10 мая 2021 года.

Анна Попова и Татьяна Голикова обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать их предложение о том, чтобы сделать дни с 4 по 7 мая нерабочими. Объяснив это тем, что необходимо снизить миграционные потоки, которые непременно образуются в майские праздники. Чтобы не усугублять ситуацию с распространением коронавируса в стране, президент согласился поддержать данное предложение.

В какие дни будет двойная оплата?

Двойная оплата в соответствии с требованиями Трудового кодекса сохраняется только в праздничные дни - 1 и 9 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая включительно не являются ни выходными, ни праздничными днями. Они просто признаны нерабочими. За эти дни работники должны получить средства заработной платы в том же размере, в каком они получили бы их, если бы вышли на работу. Работникам, получающим зарплату сдельно, рекомендовано выплатить вознаграждение за пропущенные дни.

Поскольку дни с 4 по 7 мая не признаны ни выходными, ни праздничными днями, то норма часов в производственном календаре осталась прежней. Расчёт заработной платы должен исходить из ранее утвержденного производственного календаря.

 

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