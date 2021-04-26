Когда отключат отопление в домах Бердска, ответил вице-мэр Владимир Захаров
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда отключат отопление в домах Бердска, ответил вице-мэр Владимир Захаров

5:17:314/26/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Отключать подачу тепла в батареи бердчан будут ориентируясь на показатели погоды. Городские власти уверены, что в этом году это случиться в традиционные даты.

В апреле батареи останутся горячими


Конкретных планов по отключению отопления в квартирах Бердска в муниципалитете пока нет. Так ответил на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сегодня, 26 апреля.

Он подчеркнул, что существует норматив, согласно которому для окончания отопительного сезона на улице должна установиться температура не ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд. - Есть закон, который мы будем исполнять, но ориентироваться на погодные условия. На солнце одна ситуация, в тени другая, на первых этажах третья, а на девятых четвертая. Мы ждем, когда условия позволят нам принять это решение. Пока ориентируемся на вторую декаду мая, - добавил он.

Также Владимир Николаевич традиционно посоветовал собственникам жилья и управляющим организациям устанавливать в домах системы балансировки или автоматической регулировки подачи теплоносителя.

- Это позволит, с одной стороны, сэкономить, а с другой избежать ситуаций, когда идет перетоп, - отметил Захаров.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон из-за жаркой погоды завершился 24 апреля. Соответствующее постановление подписывал глава города Евгений Шестернин.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
нормативотопителный сезонтепло
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пора отключать?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКоронавирус в Бердске: Удивительные данные обнародовал оперштаб на 26 апреля
    5:14:37 4/26/2021
    Коронавирус в Бердске: Удивительные данные обнародовал оперштаб на 26 апреля
    БердскКаким будет новый парк в Микрорайоне Бердска: Отдай свой голос и узнай
    5:06:23 4/26/2021
    Каким будет новый парк в Микрорайоне Бердска: Отдай свой голос и узнай
    БердскГрафик доставки пенсий в майские праздники 2021: Названы новые даты
    4:52:35 4/26/2021
    График доставки пенсий в майские праздники 2021: Названы новые даты
    Дети-сироты смогут получить социальную выплату на приобретение жилья
    4:51:21 4/26/2021
    Дети-сироты смогут получить социальную выплату на приобретение жилья
    В России вывили новых 8 803 пациентов с коронавирусом за сутки на 26 апреля
    4:43:31 4/26/2021
    В России вывили новых 8 803 пациентов с коронавирусом за сутки на 26 апреля
    БердскЗапрет на алкоголь на майские праздники 2021: Введут ли "сухой закон" в Бердске и Новосибирске из-за каникул с 1 по 10 мая?
    4:39:58 4/26/2021
    Запрет на алкоголь на майские праздники 2021: Введут ли "сухой закон" в Бердске и Новосибирске из-за каникул с 1 по 10 мая?
    Суд отрицает приостановку деятельности ФБК и штабов Навального за экстремизм
    4:27:23 4/26/2021
    Суд отрицает приостановку деятельности ФБК и штабов Навального за экстремизм
    БердскСветлое Христово Воскресенье, Пасха - величайший христианский праздник!
    4:27:16 4/26/2021
    Светлое Христово Воскресенье, Пасха - величайший христианский праздник!
    Елена Проклова призналась о домогательствах известного актера
    4:25:05 4/26/2021
    Елена Проклова призналась о домогательствах известного актера
    БердскДорога вдоль Обского моря на побережье Бердска за зиму 2021 обвалилась еще на метр. Смотрите видео
    4:22:22 4/26/2021
    Дорога вдоль Обского моря на побережье Бердска за зиму 2021 обвалилась еще на метр. Смотрите видео