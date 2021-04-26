Когда отключат отопление в домах Бердска, ответил вице-мэр Владимир Захаров

Конкретных планов по отключению отопления в квартирах Бердска в муниципалитете пока нет. Так ответил на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сегодня, 26 апреля.
Он подчеркнул, что существует норматив, согласно которому для окончания отопительного сезона на улице должна установиться температура не ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд. - Есть закон, который мы будем исполнять, но ориентироваться на погодные условия. На солнце одна ситуация, в тени другая, на первых этажах третья, а на девятых четвертая. Мы ждем, когда условия позволят нам принять это решение. Пока ориентируемся на вторую декаду мая, - добавил он.
Также Владимир Николаевич традиционно посоветовал собственникам жилья и управляющим организациям устанавливать в домах системы балансировки или автоматической регулировки подачи теплоносителя.
- Это позволит, с одной стороны, сэкономить, а с другой избежать ситуаций, когда идет перетоп, - отметил Захаров.
Напомним, что в прошлом году отопительный сезон из-за жаркой погоды завершился 24 апреля. Соответствующее постановление подписывал глава города Евгений Шестернин.