Коронавирус в Бердске: Удивительные данные обнародовал оперштаб на 26 апреля
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Коронавирус в Бердске: Удивительные данные обнародовал оперштаб на 26 апреля

5:14:374/26/2021Фото: pixabay
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Gод медицинским наблюдением находится 41 житель города. За последние сутки взят 189 тест на новый вирус.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Коронавирус - тяжелая болезнь
Сюжет: Вторая волна COVID-19
В России вывили новых 8 803 пациентов с коронавирусом за сутки на 26 апреля

В России вывили новых 8 803 пациентов с коронавирусом за сутки на 26 апреляКоронавирус в Новосибирской области: Все данные о зараженных и умерших за сутки на 26 апреляЕщё 1574 новости


О новых зараженных коронавирусом в Бердске стало известно сегодня, 26 апреля. Как сообщает оперштаб, под медицинским наблюдением находится 41 житель города. За последние сутки взят 189 тест на новый вирус.

При этом за все время пандемии среди бердчан 1602 выздоровевших и выписанных. На сегодняшний день 1 новый пациент с положительным COVID-19. Отмечается, что всего в Бердске официально зарегистрировано 1 689 случаев.

- В образовательных учреждениях заболевших коронавирусной инфекцией нет. На карантин по ОРВИ закрыта 1 группа детского сада, - сообщаеть оперштаб.

Напомним, в России за последние 24 часа выявлено 8 803 пациента с коронавирусом. В Новосибирской же области за все время пандемии зарегистрировано 40 802 случая, за последние сутки - 71. При этом 37 630 пациентов вылечились от вируса. За последние сутки 17 выздоровевших.

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