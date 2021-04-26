Настоящий мемориал ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС пообещали поставить в Бердске в 2021 году. Смотрите видео

В Бердске 26 апреля 2021 года на митинге возле памятного камня собрались ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, руководители города, представители общественных организаций, горожане. Минутой молчания почтили память героев, отдавших свою жизнь и остановивших распространение смертельной опасности, получивших страшные дозы радиации и умерших от болезней. Минута молчания сопровождалась записью треска дозиметра.
В 01 час 23 минуты 26 апреля 1986 года на реакторе четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции произошел неконтролируемый рост мощности, в результате чего прогремел взрыв. Около десяти суток продолжался страшный пожар, вследствие обрушения реактора произошел выброс радиоактивных материалов. 47,5 тысяч жителей города Припять, где расположена ЧАЭС, были эвакуированы 27 апреля, в последующие дни — все население десятикилометровой зоны вокруг атомной электростанции. В течение месяца были отселены уже 118 городов и сел, около 116 тысяч человек, проживающих в в радиусе 30 км от ЧАЭС. Тушили пожар, разбирали завалы в зоне жесточайшего радиоактивного заражения около 600 тысяч человек со всего Советского Союза, включая 340 тысяч военнослужащих.
Ликвидаторами последствий взрыва реактора атомной станции стали и жители Бердска.
35 лет прошло с того времени. В Бердске создана общественная организация «Союз Чернобыль», объединяющая людей, которые с риском для здоровья и жизни, не думая о себе, спасали мир от радиации. В 2016 году в Микрорайоне Бердска установили памятный камень, как дань уважения подвигу ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Тогда же начали сбор средств на сооружение памятника.
Аварийные работы на ЧАЭС проходили при невозможном для организма уровне радиации — дозиметры трещали без перерыва, в первые дни их и не было в достаточном количестве для контроля радиационного заражения, люди работали, не думая о себе.
Выступивший на митинге мэр Бердска Евгений Шестернин пожелал всем ликвидаторам аварии крепкого здоровья и заверил, что памятник в сквере будет установлен в ближайшее время. Очень тепло обратился к присутствующим иеромонах Владимир.
Говоря о подвиге ликвидаторов аварии, он процитировал Евангелие, а именно слова: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Вечная память героям, спасшим нас от радиоактивного заражения и слава живым. Председатель общественной организации «Союз «Чернобыль» Рахимжан Инамов вспомнил поименно бердчан, погибших в первые дни ликвидации аварии и погибших от болезней в госпиталях позднее, пожелал ветеранам — ликвидаторам здоровья.
Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» мэр города Евгений Шестернин 24 февраля 2021 года подписал постановление о выделение денег на сооружение памятника чернобыльцам. Документ основывается на решении сессии депутатов от 17 декабря 2020-го. Именно тогда горсовет утвердил бердский бюджет на 2021 год, предусмотрев расходы по этой статье. Согласно постановлению, средства на новый памятник предоставляет региональный бюджет в рамках госпрограммы «Управление государственными финансами в Новосибирской области».
В 2021 год в чернобыльском сквере появится настоящий мемориал участникам ликвидации аварии на ЧАЭС.