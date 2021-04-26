Вывоз бензина из страны хочет запретить Россия

Российские власти решили временно ограничить продажу бензина за пределы России. Информация об этом стала известной из протокола заседания у вице-премьера Александра Новака.
Перечень важных для внутреннего рынка товаров станет больше как минимум на один пункт. Причем речь не идет о странах — участницах ЕАЭС. Ранее уже были сообщения о том, что власти России могут запретить вывозить бензин из страны, чтобы сдержать рост цены на него.
Александр Новак — вице-премьер, занимающийся энергетикой, пояснил, что чем больше бензина останется в стране, тем больше предложение, вынуждающее снижать цену. Ограничение на экспорт может быть в виде прямого запрета или через установление вывозной пошлины.