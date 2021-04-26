Ответа на открытое письмо требуют от мэра Бердска Шестернина о назначении директором лицея №7 Татьяну Смирнову 79 учителей и 400 родителей

Ждут ответа от мэра Евгения Шестернина на открытое письмо педагоги Бердска.
Напомним, что педагоги бердского лицея №7 в пятницу, 23 апреля, обратились к главе города, вице-мэру Жанне Шуровой и начальнику городского управления образования Михаилу Каркавину. Учителя просили назначить директором учебного заведения Татьяну Смирнову, которая руководила лицеем предыдущие 8 лет и у которой в начале 2021 года истек контракт. Под обращением чиновникам подписи поставили 79 педагогов.
Как рассказали 26 апреля "Курьер. Среда. Бердск" учителя бердского лицея №7, ответа на их письмо так и не последовало. Также преподаватели заявили, что сейчас Татьяна Александровна в школе работает учителем. Исполняет обязанности директора учебного заведения Наталья Осинцева.
- В ближайшее время должен состоятся новый конкурс на должность директора лицея. Дата проведения конкурса пока неизвестна. Татьяна Александровна Смирнова подала документы на участие в конкурсе. Документы принимали до 23 апреля. Сейчас должны объявить очный этап. Мы пока ждем. К сожалению, нам не говорят, кто еще подал документы на участие в конкурсе. Эта информация, как и в первом испытании, закрыта. Однако известно, что в первом конкурсе выдвинулся на участие только один претендент. Ходатайство, которое мы подписали вместе с коллегами должно обозначить мнение коллектива в пользу Смирновой, - сообщил представитель коллектива педагогов бердского лицея №7 в понедельник.
Сама выдвинувшаяся на пост директора Татьяна Смирнова от комментариев ""Курьер. Среда. Бердск" воздержалась.
Получить комментарий о том, почему так мало заявок на участие в конкурсе на должность директора от управления образования не удалось.
Экс-директор бердского лицея и нынешний депутат Госдумы Ирина Мануйлова заявила, что от комментариев, как и Татьяна Смирнова, тоже воздержится. Как отметила Ирина Викторовна, данным учебным заведением она руководила несколько лет, ей не безразлична его судьба, но давать комментарии ей предоставляется некорректным, так как Бердск не входит в область ее курирования.
Жители Бердска по-разному относятся к ситуации об избрании нового директора лицея №7. Однозначно можно сказать, что большинство бердчан высказываются в пользу Смирновой.
Мнения людей
- Отличный директор! Хороший специалист и профессионал своего дела! Кто и за что кошмарит - вообще не понятно. Человек занимает своё место,- отметила Кира.
- И администрация умолчала еще письмо родителей на 400 подписей, собранных за 3 дня. Его направляли напрямую в конкурсную комиссию. Мнение коллектива и родителей не берут во внимание,- сообщили анонимно.
- Это чем так не угодила Татьяна нынешним властям, что в середине учебного года не продлили контракт? Видимо, у других директоров соседних школ он бессрочный. Срамота одним словом,- заявила бердчанка Анжелика.
- Позовите Мануйлову,- написал Аноним.
- Иногороднюю ищут, у нас из бердчан грамотных руководителей нет. Мы же бердские только чем-то недовольны, а все же якобы хорошо нас учить, над нами руководить, нам навязывать, - высказала свою точку зрения активистка Наталья Слесарева.
- Зачем нужен директор, если учреждение полгода работает и так хорошо и без него, - считает некто под именем "Я не я".
- В этом лицеи давно пора назначить нового директора. И минимум четверть педагогов поменять,- высказались анонимно.