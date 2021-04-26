Рецидивист обокрал частный дом в Бердске: 15 тыс. рублей присвоил, золото сдал в ломбард
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Рецидивист обокрал частный дом в Бердске: 15 тыс. рублей присвоил, золото сдал в ломбард

6:18:564/26/2021
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Бердские полицейские оперативно задержали 35-летнего вора. На время расследования его поместили в СИЗО.

Полицейские задержали квартирного вора в Бердске по горячим следам


Сотрудники бердской полиции оперативно раскрыли кражу из частного дома. Об этом в понедельник сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В воскресенье, 25 апреля, в отдел МВД России по Бердску обратилась местная жительница. Она написала заявление о том, что из ее дома, расположенного на  улице К. Маркса похищены деньги. Бердчанка сообщила о пропаже 15 тыс. рублей, а также ювелирных украшений, рассказали в полицейском ведомстве.

Подозреваемого в краже установили по горячим следам. Сотрудники бердской полиции задержали 35-летнего ранее неоднократно судимого горожанина.

-Полицейские выяснили, что похищенное подозреваемый сдал в один из ломбардов Новосибирска, - отметили в региональном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Суд арестовал задержанного на время расследования.

 

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