Кто обязан работать в майские праздники-2021 с 1 по 10 мая, разъяснил Кремль
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Кто обязан работать в майские праздники-2021 с 1 по 10 мая, разъяснил Кремль

6:53:054/26/2021
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Дмитрий Песков рассказал, будут ли наказывать работодателей, которые не исполнят указ Владимира Путина об освобождении от работы своих сотрудников. 

человек
Дмитрий Песков рассказал о майском указе президента


В Кремле пояснили ситуацию с дополнительными выходными в начале мая при ненормированном графике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал 26 апреля, будут ли наказывать работодателей, которые не исполнят  указ Владимир Путина об освобождении от работы на дни с 4 по 7 мая своих сотрудников.

"Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни — они соответственно так же будут работать. Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, там другая ситуация", — прокомментировал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23 апреля Путин подписал указ о дополнительных нерабочих днях между майскими праздниками с сохранением зарплаты. Отдыхать страна будет с 1 по 10 мая включительно. Но как минимум четверть работодателей сообщили о том, что не будут его исполнять. Высказались против дополнительных выходных и читатели "Курьер. Среда. Бердск".

 

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