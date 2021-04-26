Кто обязан работать в майские праздники-2021 с 1 по 10 мая, разъяснил Кремль

В Кремле пояснили ситуацию с дополнительными выходными в начале мая при ненормированном графике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал 26 апреля, будут ли наказывать работодателей, которые не исполнят указ Владимир Путина об освобождении от работы на дни с 4 по 7 мая своих сотрудников.
"Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни — они соответственно так же будут работать. Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, там другая ситуация", — прокомментировал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23 апреля Путин подписал указ о дополнительных нерабочих днях между майскими праздниками с сохранением зарплаты. Отдыхать страна будет с 1 по 10 мая включительно. Но как минимум четверть работодателей сообщили о том, что не будут его исполнять. Высказались против дополнительных выходных и читатели "Курьер. Среда. Бердск".