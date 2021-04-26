СК обвинил в смерти подростка в бассейне инструктора аквапарка "Аквасэйф" в Новосибирске

Новосибирский СК завершил расследование уголовного дела по обвинению инструктора аквапарка «АКВАСЭЙФ» в ненадлежащем качестве оказанных услуг, приведших к смерти по неосторожности.
Как в понедельник рассказала старший помощник СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, 8 января 2020 года в аквапарке, находящемся в Ленинском районе Новосибирска, захлебнулся водой несовершеннолетний, который впоследствии умер в больнице.
Было около шести часов вечера, когда посетители аквапарка заметили подростка, находящегося под водой без движения. Граждане вытащили 16-летнего парня из воды, попытались оказать ему помощь и вызвали «скорую». Они сразу привлекли внимание персонала аквапарка к случившемуся. Через несколько дней пострадавший умер от асфиксии, уточнила Кулешова.
Следствие установило, что на аттракционе «Медленная река» есть 6 постов наблюдения за отдыхающими. В день трагедии не все инструкторы вышли на работу, в результате чего два поста были объединены и наблюдение за всей территорией стало невозможным. В момент происшествия инструктор находился в зоне другого поста и не мог видеть произошедшего.
Следствие собрало достаточно доказательств для утверждения прокуратурой обвинительного заключения и направления дела в суд.