СК обвинил в смерти подростка в бассейне инструктора аквапарка "Аквасэйф" в Новосибирске
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СК обвинил в смерти подростка в бассейне инструктора аквапарка "Аквасэйф" в Новосибирске

7:35:034/26/2021Фото: flickr
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Из-за того, что не все инструкторы вышли на работу, произошла трагедия в аквапарке. Погружение под воду несовершеннолетнего не заметили вовремя.

Сотрудник новосибирского аквапарка предстанет перед судом за гибель несовершеннолетнего


Новосибирский СК завершил расследование уголовного дела по обвинению инструктора аквапарка «АКВАСЭЙФ» в ненадлежащем качестве оказанных услуг, приведших к смерти по неосторожности.

Как в понедельник рассказала старший помощник СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, 8 января 2020 года в аквапарке, находящемся в Ленинском районе Новосибирска, захлебнулся водой несовершеннолетний, который впоследствии умер в больнице.

Было около шести часов вечера, когда посетители аквапарка заметили подростка, находящегося под водой без движения. Граждане вытащили 16-летнего парня из воды, попытались оказать ему помощь и вызвали «скорую». Они сразу привлекли внимание персонала аквапарка к случившемуся. Через несколько дней пострадавший умер от асфиксии, уточнила Кулешова.

Следствие установило, что на аттракционе «Медленная река» есть 6 постов наблюдения за отдыхающими. В день трагедии не все инструкторы вышли на работу, в результате чего два поста были объединены и наблюдение за всей территорией стало невозможным. В момент происшествия инструктор находился в зоне другого поста и не мог видеть произошедшего.

Следствие собрало достаточно доказательств для утверждения прокуратурой обвинительного заключения и направления дела в суд.

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