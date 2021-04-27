Лунный календарь маникюра май 2021

1 Мая 2021 года
Для всех бездельников это самый лучший день! Отдыхайте много спите не начинайте новых дел. Отложите все планы на завтра. Медитируйте и расслабляйтесь. Организм требует отдыха. Об окрашивании обрезном маникюре и наращивании ногтей забудьте. При невозможности отказа от услуг мастера сделайте выбор в сторону минимальных манипуляций с ногтями.
2 Мая 2021 года
Откажитесь от задуманных на сегодня планов. Проведите время в семейном кругу за книгой или просмотром любимого фильма. Период неудачный для изменения имиджа. Оздоровительные процедуры и окрашивание ногтей не рекомендованы. У организма недостаточно защитных сил, ногти будут ослабленными и ранимыми.
3 Мая 2021 года
Сегодня можно сделать маникюр с интересным дизайном: рисунок, стразы, фольга, все привлечет внимание к вашим ногтям. А вот длину, лучше не трогать. Допускается лишь подпиливание. Уход будет благоприятен, полезные вещества надолго останутся в ногтевой пластине.
4 Мая 2021 года
Внутренние силы и энергия на исходе. Вместо посещения косметологических салонов организуйте отдых в семейном кругу. Любые изменения с организмом негативно воспримутся им. Смена образа не понравится окружающим, привлечёт неприятности на работе.
5 Мая 2021 года
День неблагоприятный для косметологических процедур. Отмените запись у мастера. В противном случае не удивляйтесь ломкости и неухоженности ногтевой пластины. Аналогичная ситуация обстоит со специалистом. Работа пойдёт не так как бы хотелось.
6 Мая 2021 года
Запись на маникюр станет худшим для сегодняшнего дня решением. Не наращивайте, не спиливайте и неё обрезайте ногти. Это приведёт к ослаблению организма. Избегайте любые косметологические процедуры. Если посещение мастера неизбежно, смиритесь с некачественной работой и неопрятностью пластины.
7 Мая 2021 года
День неблагоприятный для принятия кардинальных решений. Вероятность, что всё пойдёт не по задуманному плану, слишком велика. Срочно переносите маникюр на другой день. Сделав его, будьте готовы к непродолжительному эффекту и нежелательному оттенку.
8 Мая 2021 года
Время пробежит под знаком Зеркала. При этом новые процедуры и манипуляции с ногтями не рекомендованы. Оттенки и дизайн не оправдают надежды. Во время работы мастер будет раздражать. Астрологи рекомендуют провести время на работе или за повседневными делами дома.
9 Мая 2021 года
Отложите маникюр на другой день. Сегодняшний период лунного цикла называется сатанинским. Происходящие в этот день дела принесут негатив, ссоры с окружающими. Достигнуть нужного результата не получится. Лучше день проходить с неухоженными ногтями, чем решиться на маникюр сегодня.
10 Мая 2021 года
Реализация задумок относительно маникюра и дизайна под угрозой. Расположение планет предостерегает от необдуманных поступков. Сегодня один из неудачных дней для посещения салона. Вместо обычной процедуры займитесь оздоровительными мероприятиями, подлечите ногтевую пластину.
11 Мая 2021 года
Не самое лучшее время для маникюра. Ослабленные ногти не готовы к манипуляциям. Воспользуйтесь уходовыми услугами, пропитайте кутикулу лавандовым маслом. Расслабьтесь и получите удовольствие от оздоровительных процедур. Перепады настроения требуют экстренного отдыха.
12 Мая 2021 года
Настало время записаться на маникюр к мастеру. Выбрав обрезной маникюр, ногти будут расти быстрее, станут сильнее. Другими словами, посещение салона оправдает и превзойдёт все ожидания. Не отказывайтесь оздоровительные процедуры. Пользуйтесь витаминными средствами и солевыми ванночками. Игнорируйте мнения недоброжелателей.
13 Мая 2021 года
Благоприятный для посещения мастера маникюра день. Сегодня можно делать ручной и аппаратный маникюр, наращивать ногти, менять их форму, дизайн рисунка. Ограничьте применение масляных средств, они негативно скажутся на структуре ногтевой пластины. В коллективе ожидается гармония. Коллеги заметят преображение рук.
14 Мая 2021 года
В этот день запрещён обрезной маникюр. Его последствия негативно скажутся на кутикуле, состоянии ногтей и рук. Указанный период также не приветствует использование масляных средств. Возможно окрашивание в пастельные тона. Лунный цикл окажет негатив на весь организм в целом.
15 Мая 2021 года
Посещая косметологический салон помните, сегодня разрешены не все процедуры. Период благоприятный для выбора нового дизайна, оттенков, проведения оздоровительных процедур и смены имиджа. Ни в коем случае не соглашайтесь на обрезной маникюр и другие манипуляции, предусматривающие использование острых инструментов.
16 Мая 2021 года
День создан для ухода за руками и ногтями. Смело записывайтесь к мастеру маникюра на приём. Период благоприятный для наращивания, обрезного и аппаратного маникюра. Уходовые манипуляции не рекомендованы. Не делайте судьбоносных решений, они могут испортить настроение.
17 Мая 2021 года
Луна перешла в активно растущую фазу. Несмотря на это, посещение мастера маникюра не рекомендовано. Многочисленные наблюдения астрологов показали, что именно этот период негативный для дизайна ногтей и любых изменений. Останьтесь дома, уделите внимание близким, или займитесь повседневной работой.
18 Мая 2021 года
День кардинального изменения имиджа настал. Посетите мастера маникюра, поинтересуйтесь новинками и сделайте собственный выбор. Нанесённые сегодня оздоровительные масла пойдут в пользу. Ногти станут крепкими, перестанут слоиться, лаковое покрытие обещает быть длительным.
19 Мая 2021 года
Идеальный для преображения ногтей день. Возможны эксперименты. Избавьтесь от старых мыслей, разрешите себе нечто эксклюзивное. Покрытые лаком ногти длительное время не потеряют первоначальный вид. Здоровый и ухоженный вид гарантирован до следующего посещения салона.
20 Мая 2021 года
Ожидания кардинальных перемен ещё не оправдали себя. Сегодня запрещено окрашивание ногтей, их обрезание и наращивание. Период требует тишины и умиротворения. Ослабленное здоровье требует повышенного внимания. Займитесь оздоровительными процедурами, окуните руки в солевые ванночки и расслабьтесь.
21 Мая 2021 года
Один из лучших дней месяца для ухода за руками и собственным телом. Обрезной маникюр принесёт ухоженность рукам, подчеркнёт индивидуальность клиента. Несмотря на благополучный период, полученный сегодня эффект будет не таким продолжительным как бы хотелось.
22 Мая 2021 года
Разрешены любые манипуляции с ногтями. Эксперименты с дизайном будут одобрены коллегами. Астрологи разрешают уходовые, оздоровительные процедуры. Не забывайте о собственном здоровье. Организм начал давать сбои и требует внимания. Сегодня благополучный день для посещения врача.
23 Мая 2021 года
Посвятите этот день себе любимой. Сделайте яркий маникюр, воспользуйтесь уходовыми и оздоравливающими процедурами. Экспериментируйте над новыми образами. Маленьким негативом сегодняшнего периода может стать осуждение коллег. Скорее всего, ногти получатся лучшее, чем у них и они умрут от зависти.
24 Мая 2021 года
Посещение косметологического салона позволит отказаться от старых замыслов и отдать предпочтение современности. Дизайн ногтей и маникюр будут удачными. Вместе с кутикулой и обрезками ногтевой пластины уйдёт негативная энергетика. Руки примут ухоженный аккуратный вид.
25 Мая 2021 года
День новых начинаний требует срочной смены имиджа. Если вы записались на сегодня к мастеру, вам повезло. В этот период приветствуются изменение дизайна и формы ногтей, уходовые и целебные процедуры. Избегайте обрезного маникюра. Подобные манипуляции ухудшат настроение, станут причиной появления раздражительности.
26 Мая 2021 года
Покровителем сегодняшнего знака является Конь. Животное помогает в решении проблемных вопросов, но не приветствует изменения. Посещение салона рекомендовано с целью лечения и укрепления ногтевой пластины. Ухоженные руки привлекут внимание противоположного пола.
27 Мая 2021 года
Неоднозначный для косметологических процедур день. Сегодня могут быть успехи и неудачи. Всё зависит от настроения и профессионализма мастера. Астрологи рекомендуют изменить дизайн и форму ногтей, обратить внимание на эксклюзивность рисунка. Сегодняшние эксперименты с ногтями подчеркнут индивидуальность образа, а также естественную красоту.
28 Мая 2021 года
Период благоприятный для решения затянувшихся проблем и достижения поставленных целей. Наращивайте ногти, пользуйтесь восстановительными и лечебными процедурами, меняйте имидж. Обрезному маникюру предпочтите аппаратные. Работа острыми инструментами повлечёт травмирование кутикулы.
29 Мая 2021 года
Неудачный для обрезного маникюра и новых решений день. Астрологи запрещают любые изменения с внешностью. Период благоприятный для лечения натуральными маслами и другими компонентами. Укрепляющие манипуляции сделают ногти крепкими и здоровыми.
30 Мая 2021 года
Забудьте о суете и спонтанности. Не делайте спешных решений. Тщательно составляйте распорядок дня, выбирайте дизайн и разновидность маникюра. День не требует спешки. Ответственный подход к посещению салона поможет вам достигнуть желаемых целей. Для улучшения настроения необходимо воспользоваться услугами стилиста.
31 Мая 2021 года
День не приемлет критических изменений. В случае выбора обрезного маникюра ногти приобретут неухоженный и болезненный вид. Период более-менее благоприятный для уходовых и лечебных процедур. Сложные окрашивания приведут к плачевному результату. Лучше останьтесь дома и отдохните в тишине.
Источник: gadalkindom