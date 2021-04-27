Лунный календарь посева на май 2021

Май это, наверное, самый интенсивный период у всех огородников и садоводов. В это время можно еще сеять семена, например моркови и свеклы, а можно уже готовить грунт к высадке в него выращенной рассады. В это же время активно можно работать с плодовыми кустарниками и деревьями, проводить обработки и прививки. Время подходит и для посадки картошки.
Правильно распланировать ваши работы вам поможет лунный календарь, где указаны самые благоприятные дни для каждого вида работ.
|Виды работ
|Благоприятные даты в мае 2021 года
|Подготовка семян, замачивание, обработка
|5, 13-17, 20, 22, 24, 28
|Заготовка стебельков и черенков
|5, 13-17, 20, 22, 24
|Прививка деревьев
|2, 5-7, 13-17, 21-24
|Обрезка
|1-5, 8, 9, 18, 19, 29-31
|Подготовка удобрений
|1-5, 8, 9, 14, 18-21, 28-31
|Пикирование рассады
|1-5, 8, 9, 14, 18, 19, 28-31
|Вспахивание, рыхление
|1-5, 8, 9, 14, 18, 19, 28, 29-31
|Прополка
|1-5, 8, 9, 14, 18, 19, 28, 29-31
|Борьба с вредителями
|1-5, 8, 9, 14, 18, 19, 28, 29-31
|Полив
|3, 5, 8, 9, 15, 18-21, 23, 28-31
|Внесение минеральных удобрений
|13-17, 20-24
|Внесение органических удобрений
|1, 2, 5-7, 28, 29
|Посадка плодово-ягодных культур
|1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29
|Пересадка фруктовых саженцев
|1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29
|Высадка ягодных кустарников
|1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29
|Посадка клубники, земляники, голубики, жимолости
|1, 2, 3, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29
Когда что садить?
|Культура
|Благоприятные даты
|Кабачки, тыквы, баклажаны, патиссоны
|1-6, 7, 28, 30, 31
|Капуста, спаржа, подсолнухи
|6, 7, 13, 29, 31
|Картофель
|1, 3, 6, 7, 28-31
|Перец, салат, шпинат, петрушка
|13-15, 17, 20, 24
|Редька, бобовые, свекла, редис
|6, 7, 9, 29-31
|Репка, кукуруза, сельдерей корневой
|6, 7, 9, 28-31
|Томаты, морковь. огурцы, бахчевые
|1-6, 7, 24, 28-30
|Лук, чеснок
|1, 2, 4, 5, 6, 9, 28-31
|Зелень
|14, 15-17, 20-24
Цветы
|Вид цветов
|Благоприятные даты
|Клубнелуковичные
|13, 16, 19, 20, 21, 22, 24
|Многолетники
|13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21-24