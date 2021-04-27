Лунный календарь посева на май 2021
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Лунный календарь посева на май 2021

9:20:564/27/2021Фото: pixabay
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Правильно распланировать ваши работы вам поможет лунный календарь, где указаны самые благоприятные дни для каждого вида работ. 

рассада
Когда почва в теплице прогреется до +15 градусов, рассаду перцев можно высаживать


Май это, наверное, самый интенсивный период у всех огородников и садоводов. В это время можно еще сеять семена, например моркови и свеклы, а можно уже готовить грунт к высадке в него выращенной рассады. В это же время активно можно работать с плодовыми кустарниками и деревьями, проводить обработки и прививки. Время подходит и для посадки картошки.

Правильно распланировать ваши работы вам поможет лунный календарь, где указаны самые благоприятные дни для каждого вида работ.
Виды работ Благоприятные даты в мае 2021 года
Подготовка семян, замачивание, обработка 5, 13-17, 20, 22, 24, 28
Заготовка стебельков и черенков 5, 13-17, 20, 22, 24
Прививка деревьев 2, 5-7, 13-17, 21-24
Обрезка 1-5, 8, 9, 18, 19, 29-31
Подготовка удобрений 1-5, 8, 9, 14, 18-21, 28-31
Пикирование рассады 1-5, 8, 9, 14, 18, 19, 28-31
Вспахивание, рыхление 1-5, 8, 9, 14, 18, 19, 28, 29-31
Прополка 1-5, 8, 9, 14, 18, 19, 28, 29-31
Борьба с вредителями 1-5, 8, 9, 14, 18, 19, 28, 29-31
Полив 3, 5, 8, 9, 15, 18-21, 23, 28-31
Внесение минеральных удобрений 13-17, 20-24
Внесение органических удобрений 1, 2, 5-7, 28, 29
Посадка плодово-ягодных культур 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29
Пересадка фруктовых саженцев 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29
Высадка ягодных кустарников 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29
Посадка клубники, земляники, голубики, жимолости 1, 2, 3, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29

Когда что садить?

Культура Благоприятные даты
Кабачки, тыквы, баклажаны, патиссоны 1-6, 7, 28, 30, 31
Капуста, спаржа, подсолнухи 6, 7, 13, 29, 31
Картофель 1, 3, 6, 7, 28-31
Перец, салат, шпинат, петрушка 13-15, 17, 20, 24
Редька, бобовые, свекла, редис 6, 7, 9, 29-31
Репка, кукуруза, сельдерей корневой 6, 7, 9, 28-31
Томаты, морковь. огурцы, бахчевые 1-6, 7, 24, 28-30
Лук, чеснок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 28-31
Зелень 14, 15-17, 20-24

Цветы

Вид цветов Благоприятные даты
Клубнелуковичные 13, 16, 19, 20, 21, 22, 24
Многолетники 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21-24
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Что будете садить в мае в грунт?

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