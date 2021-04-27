Календарь дачника на 27 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

27 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 27.04.2021 в 06:33)». Это 16 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 20:32, а закат в 05:23.
Хронология лунных дней
- 16 лунный день c 18:54 26.04.2021 по 20:32 27.04.2021
- 17 лунный день c 20:32 27.04.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Скорпион (+)
Благоприятно в скорпионе:
- замачивание семян;
- посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;
- знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);
- посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;
- прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.
Возможно:
- прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;
- покос газонов, т.к. трава будет медленно отрастать;
- закладка компоста;
- уборка на длительное хранение вершков;
- заготовка листьев лекарственных растений;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в скорпионе посев и посадка культур:
- овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;
- пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
- плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;
- полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
- цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;
- комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.
Не благоприятно в скорпионе:
- пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, т.к. возможно загнивание корневой системы;
- обрезка, иначе необходима дезинфекция ран;
- выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;
- выпечка.
16 лунный день (−)
27 апреля 2021 года в 12:00 — 16 лунный день. День отдыха от активных работ в огороде. Сегодня не стоит проявлять какой-либо активной деятельности. Земля перестает дышать, жизнедеятельность растений замирает и соки перестают поступать в корни, стебли и плоды.
Рекомендуется в 16 лунный день:
- рыхление, окучивание грядок;
- удобрение почвы;
- прополка сорняков;
- опрыскивание растений от вредителей.
Не рекомендуется в 16 лунный день:
- посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений;
- сбор лекарственных растений, т.к. они не наделены целебными свойствами.
Полная Луна (+)
Луна находится в фазе Полная Луна. В этот день вся земля пропитана энергией Луны. Ночное светило находится в пике своего роста и дарит нам всю свою силу.
В полнолуние благоприятно:
- прореживание всходов, прополка, борьба с сорняками и вредителями;
- рыхление земли вокруг растений, окучивание, мульчирование;
- сбор семян;
- заготовки впрок: домашнего вина, квашение и засолка овощей и фруктов без термообработки.
В полнолуние не благоприятно:
- заготовки консервов, т.к. консервы закатанные в банки в это время, как правило взрываются;
- обрезка деревьев и кустарников, прищипка и пасынкование овощных растений, прививка.
Влияние дня недели (+)
Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то - вперед, без тени сомнения!
Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.
Источник: mirkosmosa.ru