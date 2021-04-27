Календарь дачника на 27 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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27.04
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Календарь дачника на 27 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:374/27/2021Фото: pixabay
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День отдыха от активных работ в огороде. Сегодня не стоит проявлять какой-либо активной деятельности.

Благоприятно в скорпионе-замачивание семян


27 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 27.04.2021 в 06:33)». Это 16 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака СкорпионПроцент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 20:32, а закат в 05:23.

Хронология лунных дней


  • 16 лунный день c 18:54 26.04.2021 по 20:32 27.04.2021
  • 17 лунный день c 20:32 27.04.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Скорпион (+)

Луна в знаке Скорпион. Это плодородный знак, второй по плодородности после Рака. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему. Дает обильный урожай, который хорошо хранится, крупные плоды с ярко выраженным вкусом и запахом. Семян много, они высокого качества и нормально хранятся. Растения достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.

Благоприятно в скорпионе:


  • замачивание семян;

  • посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;

  • знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);

  • посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;

  • прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.




Возможно:


  • прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;

  • покос газонов, т.к. трава будет медленно отрастать;

  • закладка компоста;

  • уборка на длительное хранение вершков;

  • заготовка листьев лекарственных растений;

  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.




Возможны в скорпионе посев и посадка культур:


  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;

  • пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;

  • плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;

  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;

  • цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;

  • комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.




Не благоприятно в скорпионе:


  • пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, т.к. возможно загнивание корневой системы;

  • обрезка, иначе необходима дезинфекция ран;

  • выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;

  • выпечка.




16 лунный день (−)



27 апреля 2021 года в 12:00 — 16 лунный день. День отдыха от активных работ в огороде. Сегодня не стоит проявлять какой-либо активной деятельности. Земля перестает дышать, жизнедеятельность растений замирает и соки перестают поступать в корни, стебли и плоды.


Рекомендуется в 16 лунный день:


  • рыхление, окучивание грядок;

  • удобрение почвы;

  • прополка сорняков;

  • опрыскивание растений от вредителей.




Не рекомендуется в 16 лунный день:


  • посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений;

  • сбор лекарственных растений, т.к. они не наделены целебными свойствами.



Полная Луна (+)



Луна находится в фазе Полная Луна. В этот день вся земля пропитана энергией Луны. Ночное светило находится в пике своего роста и дарит нам всю свою силу.


В полнолуние благоприятно:


  • прореживание всходов, прополка, борьба с сорняками и вредителями;

  • рыхление земли вокруг растений, окучивание, мульчирование;

  • сбор семян;

  • заготовки впрок: домашнего вина, квашение и засолка овощей и фруктов без термообработки.




В полнолуние не благоприятно:


  • заготовки консервов, т.к. консервы закатанные в банки в это время, как правило взрываются;

  • обрезка деревьев и кустарников, прищипка и пасынкование овощных растений, прививка.



Влияние дня недели (+)

День недели - вторник. Этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.
Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то - вперед, без тени сомнения!
Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.





Источник: mirkosmosa.ru

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