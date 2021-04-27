Когда выплачивать зарплату за апрель 2021?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда выплачивать зарплату за апрель 2021?

6:30:154/27/2021Фото: Pixabay.com
0

Выплачивать деньги заранее не обязательно, если предприятие будет работать.

Первым рабочим днем будет 11 мая
Накануне президент страны объявил нерабочими дни между майскими праздниками (4-7 мая). Следовательно, отдых продлится с 1 по 10 мая включительно. Отсюда возникает вопрос — когда выплачивать зарплату за апрель?
По информации Кремля, первым рабочим днем будет 11 мая. Если срок выплаты зарплаты по договору приходится на праздники, то заработная плата за апрель выплачивается не позднее 30 апреля. Выплачивать деньги заранее не обязательно в случае, если предприятие будет работать с 1 по 10 мая.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
зарплатаапрельвыходные в мае
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы будете работать в праздничные дни?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Когда выплачивать зарплату за апрель 2021?
    6:30:15 4/27/2021
    Когда выплачивать зарплату за апрель 2021?
    БердскКакой будет погода 27 апреля в Бердске: есть ли апрельский сюрприз?
    6:00:10 4/27/2021
    Какой будет погода 27 апреля в Бердске: есть ли апрельский сюрприз?
    БердскДвухэтапная магнитная буря 27 апреля 2021: как метеопатам пережить солнечный ветер
    5:00:20 4/27/2021
    Двухэтапная магнитная буря 27 апреля 2021: как метеопатам пережить солнечный ветер
    Самые худшие знаки зодиака для боя: агрессивный Лев идет до конца, а Рыбы съедят себя сами
    4:00:38 4/27/2021
    Самые худшие знаки зодиака для боя: агрессивный Лев идет до конца, а Рыбы съедят себя сами
    Гороскоп на май 2021: для каждого знака зодиака
    3:00:42 4/27/2021
    Гороскоп на май 2021: для каждого знака зодиака
    Куда открыты границы в мае 2021 для российских туристов: список и условия въезда
    2:00:18 4/27/2021
    Куда открыты границы в мае 2021 для российских туристов: список и условия въезда
    БердскЖара, дожди и ураганы; каким будет лето 2021
    1:00:14 4/27/2021
    Жара, дожди и ураганы; каким будет лето 2021
    Пять сильных заклинаний на Розовую Луну в Суперлуние на 27 апреля апреля 2021 года
    12:40:09 4/27/2021
    Пять сильных заклинаний на Розовую Луну в Суперлуние на 27 апреля апреля 2021 года
    Майские праздники-2021: Можно ли отменить отпуск с 4 по 7 мая, разъяснили в Госдуме
    11:14:50 4/26/2021
    Майские праздники-2021: Можно ли отменить отпуск с 4 по 7 мая, разъяснили в Госдуме
    БердскРасписание богослужений и освящения куличей 1 и 2 мая на Пасху-2021 в храмах Бердска
    10:54:20 4/26/2021
    Расписание богослужений и освящения куличей 1 и 2 мая на Пасху-2021 в храмах Бердска