Накануне президент страны объявил нерабочими дни между майскими праздниками (4-7 мая). Следовательно, отдых продлится с 1 по 10 мая включительно. Отсюда возникает вопрос — когда выплачивать зарплату за апрель?По информации Кремля, первым рабочим днем будет 11 мая. Если срок выплаты зарплаты по договору приходится на праздники, то заработная плата за апрель выплачивается не позднее 30 апреля. Выплачивать деньги заранее не обязательно в случае, если предприятие будет работать с 1 по 10 мая.
Когда выплачивать зарплату за апрель 2021?
6:30:154/27/2021
Выплачивать деньги заранее не обязательно, если предприятие будет работать.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Вы будете работать в праздничные дни?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
Когда выплачивать зарплату за апрель 2021?
6:30:15 4/27/2021
БердскДвухэтапная магнитная буря 27 апреля 2021: как метеопатам пережить солнечный ветер
5:00:20 4/27/2021
Самые худшие знаки зодиака для боя: агрессивный Лев идет до конца, а Рыбы съедят себя сами
4:00:38 4/27/2021
Гороскоп на май 2021: для каждого знака зодиака
3:00:42 4/27/2021
БердскЖара, дожди и ураганы; каким будет лето 2021
1:00:14 4/27/2021
Пять сильных заклинаний на Розовую Луну в Суперлуние на 27 апреля апреля 2021 года
12:40:09 4/27/2021
Майские праздники-2021: Можно ли отменить отпуск с 4 по 7 мая, разъяснили в Госдуме
11:14:50 4/26/2021