Какой сегодня церковный праздник 27 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 27 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:244/27/2021Фото: PIXNIO
0

Сегодня хозяйки делают соченное молоко и проводят уборку в шкафах.

церковь
Сегодня сухоядение


Православные праздники 27 апреля


Великий пост
Страстная седмица
Святителя Мартина I, исп., папы Римского
Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских)

Народные праздники



























Великий вторник


Этот праздник отмечается в последний вторник перед Пасхой и посвящен воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа в последние дни земной жизни.

В этот день принято посещать богослужения в храмах.

В некоторых регионах до рассвета традиционно готовят соченое молоко.

Хозяйки проводят уборку в шкафах. Прячут зимнюю одежду и избавляются от ненужных вещей.

В это день нельзя ссориться, думать о плохом, сквернословить, петь и танцевать.

Сырая погода предрекает хороший урожай грибов.


Мартын Лисогон


В этот народный праздник почитают память святителя Мартина І, папы Римского.

В этот период традиционно начинается охота на лисиц. Эти животные слепнут и глохнут, поэтому становятся легкой добычей.

В этот день почитают воронов. Принято преподносить птицам угощение в виде каши, которую оставляют в полях. Считается, что прикормленный ворон, оберегает хозяйство.

Теплый и солнечный день предвещает хороший урожай.


Приметы



  • Легкие облака опережают большие массы туч – к дождю или ветру.

  • Кругловатые облака разветвляются – к сухой и ясной погоде.

  • Заквакают нудно лягушки – прикройте зонтами макушки.

  • Атмосферное давление долго не меняется – погода изменится нескоро.

  • Кукушка закуковала – пора в лес за грибами (сморчками и строчками).



























Источник: my-calend

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня церковный праздник 27 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:24 4/27/2021
    Какой сегодня церковный праздник 27 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 апреля 2021 в России и мире
    7:40:32 4/27/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 апреля 2021 в России и мире
    Когда выплачивать зарплату за апрель 2021?
    6:30:15 4/27/2021
    Когда выплачивать зарплату за апрель 2021?
    БердскКакой будет погода 27 апреля в Бердске: есть ли апрельский сюрприз?
    6:00:10 4/27/2021
    Какой будет погода 27 апреля в Бердске: есть ли апрельский сюрприз?
    БердскДвухэтапная магнитная буря 27 апреля 2021: как метеопатам пережить солнечный ветер
    5:00:20 4/27/2021
    Двухэтапная магнитная буря 27 апреля 2021: как метеопатам пережить солнечный ветер
    Самые худшие знаки зодиака для боя: агрессивный Лев идет до конца, а Рыбы съедят себя сами
    4:00:38 4/27/2021
    Самые худшие знаки зодиака для боя: агрессивный Лев идет до конца, а Рыбы съедят себя сами
    Гороскоп на май 2021: для каждого знака зодиака
    3:00:42 4/27/2021
    Гороскоп на май 2021: для каждого знака зодиака
    Куда открыты границы в мае 2021 для российских туристов: список и условия въезда
    2:00:18 4/27/2021
    Куда открыты границы в мае 2021 для российских туристов: список и условия въезда
    БердскЖара, дожди и ураганы; каким будет лето 2021
    1:00:14 4/27/2021
    Жара, дожди и ураганы; каким будет лето 2021
    Пять сильных заклинаний на Розовую Луну в Суперлуние на 27 апреля апреля 2021 года
    12:40:09 4/27/2021
    Пять сильных заклинаний на Розовую Луну в Суперлуние на 27 апреля апреля 2021 года