Какой сегодня церковный праздник 27 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 27 апреля
Великий пост
Страстная седмица
Святителя Мартина I, исп., папы Римского
Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских)
Народные праздники
Этот праздник отмечается в последний вторник перед Пасхой и посвящен воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа в последние дни земной жизни.
В этот день принято посещать богослужения в храмах.
В некоторых регионах до рассвета традиционно готовят соченое молоко.
Хозяйки проводят уборку в шкафах. Прячут зимнюю одежду и избавляются от ненужных вещей.
В это день нельзя ссориться, думать о плохом, сквернословить, петь и танцевать.
Сырая погода предрекает хороший урожай грибов.
В этот народный праздник почитают память святителя Мартина І, папы Римского.
В этот период традиционно начинается охота на лисиц. Эти животные слепнут и глохнут, поэтому становятся легкой добычей.
В этот день почитают воронов. Принято преподносить птицам угощение в виде каши, которую оставляют в полях. Считается, что прикормленный ворон, оберегает хозяйство.
Теплый и солнечный день предвещает хороший урожай.
Приметы
- Легкие облака опережают большие массы туч – к дождю или ветру.
- Кругловатые облака разветвляются – к сухой и ясной погоде.
- Заквакают нудно лягушки – прикройте зонтами макушки.
- Атмосферное давление долго не меняется – погода изменится нескоро.
- Кукушка закуковала – пора в лес за грибами (сморчками и строчками).
Источник: my-calend