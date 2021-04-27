Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 апреля 2021 в России и мире

• Великий вторник
• День 50-процентной вероятности встречи с динозавром
• День работников вахтового метода (День вахтовика)
• День рождения «памперсов»
• Всемирный день графического дизайна (World Graphic Design Day)
• День Республики Саха (Якутия)
• День памяти святых мучеников Виленских
• День святой Зиты - покровительницы официантов, лакеев и домработниц
• День специальных частей по охране мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и специальных грузов Войск национальной гвардии РФ (День спецчастей)
• Всемирный день тапира (World Tapir Day)
• День российского парламентаризма
• День памяти святителя Мартина Исповедника
• Праздник иконы Божией Матери Остробрамская Виленская
• День азбуки Морзе (Morse Code Day) - США
• День мясных рёбрышек (National Prime Rib Day) - США
• День Вуди Вудпекера (Woody Woodpecker Day) - США
• День свободы (Freedom Day) - ЮАР
• День отмены рабства (Abolition Day) - Майотта
• День ветеранов (Kansallinen veteraanipaiva) - Финляндия
• День маленькой избалованной собаки (National Little Pampered Dog Day) - США
• День водителей школьных автобусов (School Bus Drivers Day) - США
• День независимости - Сьерра-Леоне
• День пирожных «Дьявольская собака» (National Devil Dog Day) - США
• День Второй республики - Австрия
• День безопасного транспорта (National Transportation Safety Day) - Иран
• День независимости - Того
• День короля (Koningsdag) - Нидерланды
• День национального сопротивления - Словения
• День спасения морских млекопитающих (Marine Mammal Rescue Day) - США
• День несвободы (UnFreedom Day) - ЮАР
• День рассказывания историй (National Tell a Story Day) - США
• День «Бейб» Рута (National Babe Ruth Day) - США
• День государственного флага - Молдова
• День мула Матанзаса (Matanzas Mule Day) - США
• День казначея - Украина
• День явления Ханумана (Hanuman Jayanti) - Индия
• Именины у Мартина, Антона, Ивана, Валентина, Александра
• Мартын Лисогон (Вороний праздник)
Важные даты
1636 на высоком берегу реки Цна был основан город Тамбов.
1702 Пётр I издал манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания. Из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры.
1855 в России впервые упомянут самиздат.
1905 Манифест Николая II «Об укреплении начал веротерпимости».
1906 в Петербурге вышел первый номер газеты «Украинский вестник».
1908 фигурное катание было включено в программу Олимпийских игр.
1918 Декрет ВЦИК РСФСР об отмене права наследования.
1925 Постановление СНК СССР «О прописке граждан в городских поселениях».
1959 СССР и Египет заключили договор о строительстве Асуанской плотины.
1960 на экраны СССР вышла 1–я серия экранизации романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», созданная Александром Гавриловичем Ивановым («Ленфильм», 1959). Фильм стал лидером проката: его посмотрели 30,2 миллионов человек.
1961 в Москве создана миротворческая неправительственная благотворительная организация "Советский фонд мира".
1974 из Москвы на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.
1986 эвакуация населения города Припять из–за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.
2005 состоялся первый испытательный полет крупнейшего в мире серийного авиалайнера Airbus A380.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend