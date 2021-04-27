Куда открыты границы в мае 2021 для российских туристов: список и условия въезда

До 1 июня 2021 года из-за коронавируса Россия приостановила авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Однако все еще можно полететь на отдых за границу, но в другие страны. Рассказываем о них в нашем материале.
Куда требуется прививка от коронавируса
Сейчас в 130 странах действуют умеренные ограничения для россиян - для въезда нужно иметь или прививку от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Причем в некоторые из них въезд разрешен только обладателям вида на жительство или рабочих виз. Несмотря на то, что Россия закрыла границы с Турцией, в ближайшее время можно будет полететь (но пока точно неизвестно когда) в Египет на курорты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Таким образом туристы, которым не удалось посетить Турцию, смогут поменять тур и поехать в Египет практически без переплат. Также 23 апреля Черногория объявила, что въезд в страну с 24 апреля будет разрешен без всяких условий, а Абу-Даби отменил обязательный карантин для русских туристов.
Среди стран, которые открыли границы, но не требуют карантина оказались: Абхазия, Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Хорватия, Черногория, Южная Осетия. При том, что туристу не обязательно сидеть на карантине, скорее всего ему потребуется сдать ПЦР-тест. Албания и Босния и Герцеговина сделали для россиян безвизовый въезд, поэтому попасть туда будет намного проще.
Аргентина открыта только для тех, у кого есть визы, плюс нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте. Для поездки на Гаити пассажиры должны иметь медицинскую справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, выданную максимум за 72 часа до отправления с первого пункта посадки. Грузия открыта для россиян с ПЦР-тестом или справкой о пройденной вакцинации. Греция также открыла границы, но пускают туда только 4000 человек в неделю, плюс необходим отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа до вылета, заполненная не позднее, чем за день до прибытия в страну «Форма поиска пассажиров».
Для поездки в Доминикану не нужен ПЦР-тест и другие справки. В Казахстане нужно предъявить отрицательный тест. Чтобы попасть в Объединенные Арабские Эмираты необходимо сдать тест не раньше, чем за 72 часа до прилёта и сдать его повторно уже в стране. Пока турист будет ждать результаты анализа, ему придется самоизолироваться на 48 часов. Однако в Дубай запрещен въезд, если турист за 10 дней до этого побывал в ЮАР. Также с отрицательным тестом принимает Либерия, Ливан откроет границы с 1 июля. Для въезда в Марокко необходим ПЦР-тест и бронь отеля или ваучер. В Молдавии принимают как с отрицательным тестом, так и привитых “Спутником V” граждан России.
Чтобы полететь в Непал, нужно оформить визу и сдать ПЦР-тест - карантин, который ранее был обязательным для приезжих, отменили. Перу для туристов открылся еще в середине марта. В стране был отменен карантин и въезд возможен с отрицательным тестом на коронавирус. В Северную Македонию можно вообще попасть без теста. Для отдыха на Сейшельских островах нужен ПЦР-тест, а виза - нет, также не нужно проходить карантин. Для отдыха в Сербии необходимо показать результаты теста на английском языке, заверенные печатью. Тунис с 19 апреля начал принимать туристов без карантина, как было раньше, но сдать анализ на коронавирус все равно придется.
Список стран, где нужно проходить обязательный карантин:
Ангола;
Багамы;
Бурунди;
Ирландия;
Маврикий;
Нигерия;
Сент-Винсент и Гренадины;
Таиланд;
Чили и другие.
Некоторые эксперты в области туризма отмечают, что пока в мире такая нестабильная ситуация с коронавирусом, лучше путешествовать по России.