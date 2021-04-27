Гороскоп на май 2021: для каждого знака зодиака
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Гороскоп на май 2021: для каждого знака зодиака

3:00:424/27/2021,Ирина НоваяФото: https://www.flickr.com/
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Энергетики планет отвечают за сферы жизни человека, а созвездия покровительствуют ему в зависимости от даты рождения. Каким же будет май 2021 для представителей разных знаков зодиака?

Каким же будет май 2021 для представителей разных знаков зодиака?


С древних времён человечество не сомневалось: расположение небесных тел влияет на земные события. Энергетики планет отвечают за сферы жизни человека, а созвездия покровительствуют ему в зависимости от даты рождения. Каким же будет май 2021 для представителей разных знаков зодиака?
Овен
Для них месяц будет заряжен на финансовый рост. Хорошо будут удаваться бизнес-сделки, новые проекты и поиск работы. Могут появиться лёгкие деньги, которые захочется потратить. Делать этого не стоит, расточительность не пойдёт на пользу. Сферы здоровья и отношений останутся без изменений.
Телец
Тельцов ожидает непростой месяц– эмоциональные качели могут испортить им отношения с начальством, толкнуть на опрометчивые решения. Сдерживание эмоций пойдёт во благо. Зато в любовной сфере повезёт – тельцы будут буквально источать обаяние. Финансовые вопросы стоит отложить на конец мая.
Близнецы
Их ждёт внутренняя трансформация. Хорошо будет заняться духовными практиками, привести в порядок тело. Однако механизм рабочих отношений будет «скрипеть» – это нужно будет просто переждать.
Рак
Создание контактов и отношений благоприятно повлияет на раков. На новые знакомства стоит соглашаться, не раздумывая, а потом смотреть – какие выгоды они могут принести. Состояние здоровье может немного ухудшитьсяиз-за впечатлительности. Чтобы не довести себя до психосоматических заболеваний, не стоит пропускать события через себя.
Лев
Для них май станет месяцем укрепления позиций. Хорошо будет заняться ремонтом или освоиться на новой должности. Работа будет даваться легко, однако с давление львы могут немного перегибать. Есть риск испортить отношения со старшим поколением. В отношениях ожидается расцвет страсти – скучно точно не будет.
Дева
Май для них располагает к устройству быта, уходу за собой и отдыху. Как бы сами собой придут в порядок отношения с близкими. Однако энергии на прорывы в работе или любви будет не хватать. Девам нужно избегать тяжёлого труда и доверять интуиции.
Весы
До равновесия им будет далеко – в рабочей сфере возрастёт напряжение и конкуренция. Нужно будет преодолеть порывы сорваться на домашних и потерпеть. До конца месяца не стоит искать новую работу и влезать в судебные тяжбы. Зато легко будет даваться обучение и развитие новых навыков.
Скорпион
Спокойная первая декада мая сменится для них на время изменений. Хорошо будет избавиться от токсичных отношений, уволиться, закрыть «хвосты» во всех сферах жизни. В результате скорпионы освободят место для позитивных изменений, станут более зрелыми духовно.
Стрелец
Начало мая выдастся напряжённым, захочется «сбежать от себя». И действительно, полезно будет сменить обстановку с помощью командировки, путешествия, отпуска, поездки к местам детства. Это гармонизирует внутреннее состояние стрельцов, даст сил для новых проектов.
Козерог
«Делай, что должен, и будь что будет», – фраза месяца для них. Успешными будут судебные тяжбы, гражданская и политическая активность. Это принесёт новые финансовые возможности. Но важно не злоупотреблять ими и помнить об отношениях в семье.
Водолей
В мае им нельзя будет перетруждаться, состояние организма будет ослаблено. Поможет отказ от шумных вечеринок, спокойный отдых. Зато сфера отношений будет процветать. Нужные люди будто бы сами потянутся к обаятельным водолеям.
Рыбы
У них обострится интуиция, сны станут вещими, а повседневность будет давать знаки. Но с материальной сферой будет непросто. Лучше на время отказаться от сделок, кредитов, ставок и встреч с рабочими партнёрами.

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гороскоп на май 2021
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