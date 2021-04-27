Двухэтапная магнитная буря 27 апреля 2021: как метеопатам пережить солнечный ветер
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Двухэтапная магнитная буря 27 апреля 2021: как метеопатам пережить солнечный ветер

5:00:204/27/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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До 4 часов утра будут фиксироваться небольшие возмущения в магнитосфере Земли. Метеопатам, не успевшим лечь спать до полуночи, придется заняться домашними делами или читать книгу - вероятна бессоница, навязчивые тревожные мысли и нервозность.

27 апреля 2021 года магнитная буря на Земле пройдет в два этапа
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Магнитная буря, которая ожидает землян 27 апреля 2021 года, пройдет в два этапа. Ночью остаточные хаотические колебания магнитного поля планеты будут оцениваться в 2-3 балла. До 4 часов утра будут фиксироваться небольшие возмущения в магнитосфере Земли. Метеопатам, не успевшим лечь спать до полуночи, придется заняться домашними делами или читать книгу - вероятна бессоница, навязчивые тревожные мысли и нервозность. Приготовьте себе чай с мелиссой или мятой, выпейте успокоительное, проветрите комнату где вы спите, постелите свежее постельное бельё - сделайте сон более комфортным и приятным.

Как пережить удар Солнца

Тем же, кто соблюдает режим дня утром рекомендуется не вставать резко с кровати, чтобы не провоцировать скачки давления и боли в суставах. Спокойно и медленно выполняйте все дела утром, не передайте, ограничьтесь кашами и овощами. Днем 27 апреля не будет заметных возмущений, до 18 часов “качелей” в магнитном поле Земли не прогнозируется. Сохраняется небольшая вероятность, что метеопаты будут ощущать усталость и сонливость, возможны приступы головной боли и тошнота, затруднения в дыхании. На работе старайтесь чередовать напряжение сил, физических и умственных, с отдыхом и дыхательной гимнастикой. На обед не ешьте жирное и сладкое, продукты, выводящие воду из организма, ослабят организм. В течение дня пейте больше воды и выходите чаще на свежий воздух. Если ваша работа под открытым небом, то одевайтесь теплее, организм ослаблен, и можно легко простыть.

Второй этап магнитной бури 27 апреля начнется в 18 часов. Вечером дома примите теплую расслабляющую ванну, сделайте ванну для ног. Берегите нервную систему, не спорьте и не начинайте выяснять отношения в семье и с друзьями, больше молчите и улыбайтесь. Магнитная буря может спровоцировать приступы немотивированной агрессии, истерику и слезы совершенно без повода. Сила колебаний магнитного поля Земли оценивается вечером 27 апреля в 3 балла. Людям с хроническими заболеваниями - гипертоникам, гипотоникам, астматикам, сердечникам рекомендуется внимательно контролировать показания артериального давления, принимать вовремя лекарства, не паниковать, больше отдыхать и соблюдать режим дня и диету.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Илья Иванович, 75 лет:
- Гуляю с собакой 4 раза в день, давление растет и скачет в магнитную бурю. Жена измеряет часто, вместе пьем лекарства. Прогулки очень выручают, благодаря собаке - чувствую себя лучше. Сейчас пост, стали меньше есть, легче организму.
Светлана Алексеевна, 61 год:
- Как буря, так болит голова, делаю компресс и лежу. Болят ноги сильно, ломят кости. Слабость, очень трудно встать утром. Хочется спать все время. Падает давление, зеваю весь день. Пью кофе утром, легче становится.
Алла Петровна, 53 года:
- Болит голова. Мигрень, кружится голова часто, плохо двигаюсь, ориентация в пространстве нарушается. Подавленное настроение и апатия весь день, ничего не хочу, и никого видеть не хочу, нервная система воспаленная. Стараюсь пить успокоительное, отдыхаю, закрыв глаза - становится легче.

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