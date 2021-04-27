Самые худшие знаки зодиака для боя: агрессивный Лев идет до конца, а Рыбы съедят себя сами

Когда дело доходит до аргументации , некоторые знаки более, гм ... раздражительны, чем другие. Личность знака зодиака указывает не только на его действия, но и на их реакции; астрология может показать, как каждый знак реагирует на других, когда они не чувствуют себя такими бодрыми.
Возьмем, к примеру, Лев и Рак - два самых сильных знака зодиака в схватке. Лев и Рак - агрессивные и прозрачные бойцы, которые будут защищаться до самого конца, пишет https://www.yourtango.com.
Как и эти знаки, Скорпионы, Весы и Рыбы никогда этого не отпустят. Если вы вступите в спор с Рыбами, они будут более самокритичными по отношению к себе, чем к вам, Весы просто откровенно солгут о том, как они себя чувствуют, чтобы избежать конфликта любой ценой, а Скорпион будет держаться за обида до последнего вздоха.
Какие знаки Солнца - честные бойцы, а какие никогда не захочется переходить?
Худшие знаки зодиака, с которыми нужно сражаться, ранжированные:
1. Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Естественно, сначала идет знак Скорпиона, как знак, с которым вы категорически не хотите вступать в драку.
Не то чтобы они были самыми агрессивными из знаков (обычно это Лев), скорее, им очень трудно отпускать вещи, когда они уже произошли. Если вы вступите в драку со Скорпионом, они не забудут об этом, даже если кажется, что они вернутся к обычным действиям.
Скорпионы не самые мстительные, но они самые мрачные и чувствительные, когда чувствуют, что их критикуют или несправедливо осуждают. Вам следует опасаться не силы гнева Скорпиона, а его долговечности. По их мнению, ваши аргументы будут длиться годами.
Лев - яростный защитник, и ему не нравится ощущение угрозы или препятствий.
Хотя Лев не будет злиться так, как Скорпионы, они будут самыми безжалостными из всех, и вы обязательно обидите свои чувства больше, чем кто-либо другой со Львом.
Тельцы - очень племенные люди, к тому же они упрямы. Это означает, что даже если они полностью неправы, они будут последними, кто это признает , что может расстраивать.
Если у вас плохое настроение, они станут одним из худших знаков зодиака, с которыми нужно бороться, потому что их слова причинят вам глубокую боль.
4. Рак (21 июня - 22 июля).
С Раками сложно спорить, потому что они, в конце концов, эмоциональные Раки .
Они возьмут все, что вы говорите, преувеличивают и раздувают, а затем перевернут и используют против вас, что делает их одним из могущественных знаков зодиака, которые могут сражаться. Они принимают все на свой счет и становятся очень ожесточенными, если думают, что вы намеренно пытались их обидеть.
5. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).
Стрельцы обладают уникальной аргументацией, потому что всегда думают, что они правы.
Стрелец не будет агрессивным в своем стиле борьбы; скорее, они попытаются найти самый логичный и хитрый аргумент, а затем аккуратно убьют вас им очень вежливым тоном.
6. Овен (21 марта - 19 апреля).
Как и Стрелец, Овен будет спорить с логикой. Однако, в отличие от Стрельца, Овен будет совершенно негодовать по поводу того, что им даже придется сразиться с вами в первую очередь.
Они не только думают, что спорить им нечего, но они также склонны раздражаться, если кто-то от природы не понимает того, что они считают самоочевидным. Вам нужно будет дать им немного времени, чтобы принять, если они в чем-то ошибаются; они не сразу признаются в этом вам в лицо.
7. Водолей (20 января - 18 февраля)
Водолеи не противостоят друг другу, несмотря на то, что некоторые люди думают. Когда они злятся, они бы предпочли написать в Твиттере субтвит или просто сделать пассивно-агрессивный комментарий, а потом высказать об этом кому-нибудь еще.
Они не любят спорить, хотя они очень самоуверенные люди. Если вы вступите в спор с Водолеем, он будет больше пытаться найти общий язык, чем доказывать свою правоту.
8. Козерог (22 декабря - 19 января).
Чтобы разозлить Козерога, нужно много времени, поэтому, если и когда вы это сделаете, будьте осторожны. Однако с ними не так сложно спорить, потому что они будут больше сосредоточены на том, как вы можете прийти к взаимно согласованному решению, а не на том, как далеко они могут продвинуться, чтобы доказать свою «правоту».
Козероги верят в правила и логику и любят думать в черно-белых тонах. Их расстроит, если вы бросите вызов их чистому мышлению, аргументируя их аргументами, которые не кажутся им логически обоснованными.
Близнецы настолько зависимы от других людей, что пойдут на многое, чтобы никогда не спорить с людьми, которых они знают и любят.
Однако, когда дело доходит до столкновения, они будут атаковать почти шокирующе агрессивно, если потребуется. (Остерегайтесь, если вы оскорбляете их партнеров или детей - именно тогда они проявляют наибольшую жестокость.)
10. Дева (23 августа - 22 сентября).
Девы могут раздражаться, если вы их оскорбляете (они очень чувствительны), но, в конце концов, они будут больше беспокоиться о том, что они потенциально делают неправильно, чем о том, что вы делаете неправильно.
Девы по натуре такие гуманитарии, что сделают все, чтобы сохранить мир. Они не агрессивные бойцы и будут непредубежденными, если вы представите им идею, которую, возможно, они раньше не рассматривали.
11. Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Рыбы не хотят ни с кем спорить, но они настолько чувствительны, что могут быть захвачены эмоциями, если почувствуют оскорбление или стыд.
Однако не волнуйтесь - Рыбы более склонны смещать свои разочарования на себе, чем кто-либо другой. Если Рыбы злятся, на то есть веская причина, и они выразят свои чувства, но они также быстро пойдут дальше.
12. Весы (23 сентября - 22 октября).
Знак любителей и Весов , Весы являются один из наименее вероятно, когда - либо хотят быть в споре с кем - либо.
На самом деле они предпочли бы, чтобы их социальные круги были небольшими и краткими, чтобы как можно больше избегать конфликтов, поскольку они совсем не агрессивны, как другие знаки зодиака, которые могут сражаться.