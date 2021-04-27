Самые худшие знаки зодиака для боя: агрессивный Лев идет до конца, а Рыбы съедят себя сами
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Самые худшие знаки зодиака для боя: агрессивный Лев идет до конца, а Рыбы съедят себя сами

4:00:384/27/2021Фото: https://pixabay.com/
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Хорошо это или плохо, но каждый знак зодиака по-разному реагирует на невзгоды и конфликты. 

сли вы вступите в спор с Рыбами, они будут более самокритичными по отношению к себе, чем к вам, Весы просто откровенно солгут о том, как они себя чувствуют, чтобы избежать конфликта любой ценой


Когда дело доходит до аргументации , некоторые знаки более, гм ... раздражительны, чем другие. Личность знака зодиака указывает не только на его действия, но и на их реакции; астрология может показать, как каждый знак реагирует на других, когда они не чувствуют себя такими бодрыми.

Возьмем, к примеру, Лев и Рак - два самых сильных знака зодиака в схватке. Лев и Рак - агрессивные и прозрачные бойцы, которые будут защищаться до самого конца, пишет https://www.yourtango.com.

Как и эти знаки, Скорпионы, Весы и Рыбы никогда этого не отпустят. Если вы вступите в спор с Рыбами, они будут более самокритичными по отношению к себе, чем к вам, Весы просто откровенно солгут о том, как они себя чувствуют, чтобы избежать конфликта любой ценой, а Скорпион будет держаться за обида до последнего вздоха.




Какие знаки Солнца - честные бойцы, а какие никогда не захочется переходить?

Худшие знаки зодиака, с которыми нужно сражаться, ранжированные:


1. Скорпион (23 октября - 21 ноября)


Естественно, сначала идет знак Скорпиона, как знак, с которым вы категорически не хотите вступать в драку.

Не то чтобы они были самыми агрессивными из знаков (обычно это Лев), скорее, им очень трудно отпускать вещи, когда они уже произошли. Если вы вступите в драку со Скорпионом, они не забудут об этом, даже если кажется, что они вернутся к обычным действиям.

Скорпионы не самые мстительные, но они самые мрачные и чувствительные, когда чувствуют, что их критикуют или несправедливо осуждают. Вам следует опасаться не силы гнева Скорпиона, а его долговечности. По их мнению, ваши аргументы будут длиться годами.

Лев - огненный знак , который придет за вами в битве. Если вы оскорбляете или нападаете на них или кого-то, кого они заботят, они будут самыми жестокими в ответ.

Лев - яростный защитник, и ему не нравится ощущение угрозы или препятствий.

Хотя Лев не будет злиться так, как Скорпионы, они будут самыми безжалостными из всех, и вы обязательно обидите свои чувства больше, чем кто-либо другой со Львом.

Когда вы вступаете в спор с Тельцом, вы также вступаете в спор со всеми, кого он знает и любит.

Тельцы - очень племенные люди, к тому же они упрямы. Это означает, что даже если они полностью неправы, они будут последними, кто это признает , что может расстраивать.

Если у вас плохое настроение, они станут одним из худших знаков зодиака, с которыми нужно бороться, потому что их слова причинят вам глубокую боль.




4. Рак (21 июня - 22 июля).


С Раками сложно спорить, потому что они, в конце концов, эмоциональные Раки .

Они возьмут все, что вы говорите, преувеличивают и раздувают, а затем перевернут и используют против вас, что делает их одним из могущественных знаков зодиака, которые могут сражаться. Они принимают все на свой счет и становятся очень ожесточенными, если думают, что вы намеренно пытались их обидеть.




5. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).


Стрельцы обладают уникальной аргументацией, потому что всегда думают, что они правы.

Стрелец не будет агрессивным в своем стиле борьбы; скорее, они попытаются найти самый логичный и хитрый аргумент, а затем аккуратно убьют вас им очень вежливым тоном.




6. Овен (21 марта - 19 апреля).


Как и Стрелец, Овен будет спорить с логикой. Однако, в отличие от Стрельца, Овен будет совершенно негодовать по поводу того, что им даже придется сразиться с вами в первую очередь.

Они не только думают, что спорить им нечего, но они также склонны раздражаться, если кто-то от природы не понимает того, что они считают самоочевидным. Вам нужно будет дать им немного времени, чтобы принять, если они в чем-то ошибаются; они не сразу признаются в этом вам в лицо.




7. Водолей (20 января - 18 февраля)


Водолеи не противостоят друг другу, несмотря на то, что некоторые люди думают. Когда они злятся, они бы предпочли написать в Твиттере субтвит или просто сделать пассивно-агрессивный комментарий, а потом высказать об этом кому-нибудь еще.

Они не любят спорить, хотя они очень самоуверенные люди. Если вы вступите в спор с Водолеем, он будет больше пытаться найти общий язык, чем доказывать свою правоту.




8. Козерог (22 декабря - 19 января).


Чтобы разозлить Козерога, нужно много времени, поэтому, если и когда вы это сделаете, будьте осторожны. Однако с ними не так сложно спорить, потому что они будут больше сосредоточены на том, как вы можете прийти к взаимно согласованному решению, а не на том, как далеко они могут продвинуться, чтобы доказать свою «правоту».

Козероги верят в правила и логику и любят думать в черно-белых тонах. Их расстроит, если вы бросите вызов их чистому мышлению, аргументируя их аргументами, которые не кажутся им логически обоснованными.








 9. Близнецы (21 мая - 20 июня)



Близнецы настолько зависимы от других людей, что пойдут на многое, чтобы никогда не спорить с людьми, которых они знают и любят.

Однако, когда дело доходит до столкновения, они будут атаковать почти шокирующе агрессивно, если потребуется. (Остерегайтесь, если вы оскорбляете их партнеров или детей - именно тогда они проявляют наибольшую жестокость.)




10. Дева (23 августа - 22 сентября).


Девы могут раздражаться, если вы их оскорбляете (они очень чувствительны), но, в конце концов, они будут больше беспокоиться о том, что они потенциально делают неправильно, чем о том, что вы делаете неправильно.

Девы по натуре такие гуманитарии, что сделают все, чтобы сохранить мир. Они не агрессивные бойцы и будут непредубежденными, если вы представите им идею, которую, возможно, они раньше не рассматривали.




11. Рыбы (19 февраля - 20 марта)


Рыбы не хотят ни с кем спорить, но они настолько чувствительны, что могут быть захвачены эмоциями, если почувствуют оскорбление или стыд.

Однако не волнуйтесь - Рыбы более склонны смещать свои разочарования на себе, чем кто-либо другой. Если Рыбы злятся, на то есть веская причина, и они выразят свои чувства, но они также быстро пойдут дальше.




12. Весы (23 сентября - 22 октября).


Знак любителей и Весов , Весы являются один из наименее вероятно, когда - либо хотят быть в споре с кем - либо.

На самом деле они предпочли бы, чтобы их социальные круги были небольшими и краткими, чтобы как можно больше избегать конфликтов, поскольку они совсем не агрессивны, как другие знаки зодиака, которые могут сражаться.



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самый худшие знаки зодиака для спора
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