Какой будет погода 27 апреля в Бердске: есть ли апрельский сюрприз?

Накануне метеорологи передали штормовое предупреждение – первой степени ни опасности. Но что нас ждет днем?
Прогноз от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»:
27 апреля днем нас ждет теплая погода – ночью +4...+6, днем
+15...+17oC.
Местами по региону пройдет небольшой дождь.
Северный ветер: ночью 8-13 м\с местами порывы до 18 м\с, днем 5-10 м\с.
27 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы в Новосибирске ожидается повышенный.
28 апреля днем +18...+20oC.
29 апреля +15...+17oC.
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 27 и 28 апреля. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловероятны. Озоновый слой выше нормы.