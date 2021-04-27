Какой будет погода 27 апреля в Бердске: есть ли апрельский сюрприз?
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Какой будет погода 27 апреля в Бердске: есть ли апрельский сюрприз?

6:00:104/27/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Северный ветер: ночью 8-13 м\с местами порывы до 18 м\с, днем 5-10 м\с.

Местами по региону пройдет небольшой дождь


Накануне метеорологи передали штормовое предупреждение – первой степени ни опасности. Но что нас ждет днем?

 Прогноз от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»:

27 апреля днем нас ждет теплая погода – ночью +4...+6, днем

+15...+17oC.

Местами по региону пройдет небольшой дождь.

Северный ветер: ночью 8-13 м\с местами порывы до 18 м\с, днем 5-10 м\с.

27 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы в Новосибирске  ожидается повышенный.

28 апреля днем +18...+20oC.

29 апреля +15...+17oC.

Магнитное поле Земли ожидается спокойное 27 и 28 апреля. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловероятны. Озоновый слой выше нормы.

 

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погодамагнитная буря
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