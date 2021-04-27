С 1 по 10 мая: официальные майские праздники в 2021 году
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С 1 по 10 мая: официальные майские праздники в 2021 году

3:20:194/27/2021Фото: pxhere
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Согласно подписанному президентом России указу, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно признаны нерабочими с сохранением средней заработной платы.

шары
Май 2021 года порадует россиян длинными выходными


В последний месяц весны 2021 года жителей России ждут "майские каникулы" впервые за все время. Необходимость введения нерабочих дней вызвана тем, что 1 мая и 9 мая выпали на выходные дни. И из-за переноса их на рабочие понедельники 3 мая и 11 мая, рабочими днями между ними остались 4, 5, 6 и 7 мая.

22 апреля 2021 года Татьяна Голикова и Анна Попова обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать их предложение сделать эти дни между праздниками не рабочими днями с сохранением средней заработной платы россиянам. Основанием для такой просьбы послужила ситуация с пандемией коронавируса.

Сегодня заболеваемость коронавирусом остается стабильной - количество заболевших с каждым днем снижается. Чтобы не нарушать положительную динамику из-за передвижений россиян за город и обратно в период между празднованием 1 мая и Дня Победы, было предложено перерыв между этими двумя праздниками сделать нерабочими днями.

Президент России согласился с данным предложением и 23 апреля 2021 года был подписан указ № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года".

Согласно подписанному документу, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно признаны нерабочими с сохранением средней заработной платы. Рабочим, получающим сдельную заработную плату, рекомендовано выплатить вознаграждение за пропущенные дни в соответствии с трудовыми договорами и соглашениями.

Таким образом дни с 1 по 10 мая в 2021 году - выходные, праздничные и нерабочие дни. На работу и учебу - 11 мая 2021 года, во вторник.

Поскольку дни с 4 по 7 мая 2021 года не признаны выходными или праздничными днями, а только нерабочими, то производственный календарь не меняется и средняя заработная плата рассчитывается из нормы часов, установленной производственным календарем на 2021 год, утвержденным ранее.

В двойном размере будут оплачиваться только 1 и 9 мая.

 

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