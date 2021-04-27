Удивительные открытки с Великой средой от дизайнера на 28 апреля 2021 от дизайнера

Как прекрасен в этом мире страшном Христос, Что пришел к нам всем во спасение! От глаз равнодушных усердно скрывал Он, Все горе, что в сердце читал Он людском! Ты помыслом чистым всем нам и всем близким, Заранее готовил ты путь к прощению! И этим прольешь в сердца наши Ты, успокоение! Поможешь людям и найдешь возможность к сотворению!Каждый год все люди мира отмечают этот день
Весть бежит по всей планете от городов до деревень!
Праздника светлее нет, чем воскресение Христа.
В его глазах прочтешь прощение ты всегда!
Он Иисус, его божественна любовь!
Душа в его объятиях всегда найдет покой!
Ты только руку ему протяни от всей души!
И, постарайся, если любишь – не греши! Божественная Любовь несет нам всем спасение!
Ты просто постарайся ее в себе найти!
И вспомни Магдалины ты свершения,
Когда в себе она смогла взрастить,
Ту искорку, что есть у каждого из нас!
Остановись прохожий и задумайся сегодня!
Что ближе и понятнее тебе
Поступок ли Иуды иль Его прощенье! Прими в подарок от Него весь этот Рассвет!
В невидимой грани меж Светом и Тенью
И праведник в этом мире и грешник,
К душе ты своей строй спираль восхождения!
Поступок Марии пусть будет примером.
Пролей ты и в сердце свое умиротворение!
Запомни мой друг этот день навсегда,
И в небе зажжется другая звезда! Сегодня звездный час для нашей души пробил!
Мелодия сердец играет в унисон.
Мария из Магдалы Христа омоет,
А у Иды будет самый страшный сон.
Но Он любил всех нас и правильных и грешных,
Призвал всех за собой идти с ним до конца!
От глаз же равнодушных сокрыты си мгновения,
Тот подвиг, что свершила Великая Душа!
Источник: pozdravik.ru