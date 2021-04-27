С Днем охраны труда открытки и замечательные поздравления на 28 апреля

С днем охраны и труда,
Всех, кто этим занят!
Не случилась чтоб беда,
Без такой охраны.
Желаю вам отличных дней, И здоровых всех людей. Производство пусть шумит, И инструкции все чтит!
Всем успеха и удачи
И в работе, и в труде.
Чтоб решались все задачи
И порядок был везде!
День этот посвящен труда охране,
Желаю травм в работе вам не знать,
В труде всегда придерживаться правил,
Спокойствия, контроля не терять.
Чтобы работа приносила радость,
Счастливо возвращались вы домой,
Вы строго соблюдайте безопасность
В любом труде и в должности любой.
Всемирный день охраны труда
Нас призывает помнить всегда:
О безопасности, чести и долге,
И быть от работы душою в восторге!
Работайте славно, умело и ловко,
Вам, как и всем, пригодится сноровка.
Цените себя и родной коллектив,
Вы: наша опора, надежда, штатив.
Умейте владеть интуицией тоже,
К работе своей, будьте чуточку строже,
Залог и успех Вам тогда обеспечен,
И жизненный труд будет Ваш долговечен!
Охрана труда — особая тема,
Работать по правилам часто дилемма,
Желаю, чтоб труд ваш был безопасен,
Приятен всегда и первоклассен.
Следите всегда за инструкцией четко,
Пусть в радость вам будет любая работка.
Мы на работу каждый день идем.
Благодаря труду достойно мы живем.
Чтоб травм, ушибов разных избегать,
Нам безопасность всегда надо соблюдать!
С всемирным Днем труда охраны поздравляем,
Всегда здоровыми вам быть желаем.
Пускай работа и любимый труд
Вам радость, вдохновение несут!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru