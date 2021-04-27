С Днем охраны труда открытки и замечательные поздравления на 28 апреля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем охраны труда открытки и замечательные поздравления на 28 апреля

10:20:024/27/2021Фото: bipbap
0

Всемирный день охраны труда — праздник, отмечаемый ежегодно 28 апреля. Это также международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе.

День охраны труда


С днем охраны и труда,
Всех, кто этим занят!
Не случилась чтоб беда,
Без такой охраны.

Желаю вам отличных дней, И здоровых всех людей. Производство пусть шумит, И инструкции все чтит!

Всем успеха и удачи
И в работе, и в труде.
Чтоб решались все задачи
И порядок был везде!

День охраны труда

День этот посвящен труда охране,
Желаю травм в работе вам не знать,
В труде всегда придерживаться правил,
Спокойствия, контроля не терять.

Чтобы работа приносила радость,
Счастливо возвращались вы домой,
Вы строго соблюдайте безопасность
В любом труде и в должности любой.

День охраны труда

Всемирный день охраны труда
Нас призывает помнить всегда:
О безопасности, чести и долге,
И быть от работы душою в восторге!

Работайте славно, умело и ловко,
Вам, как и всем, пригодится сноровка.
Цените себя и родной коллектив,
Вы: наша опора, надежда, штатив.

Умейте владеть интуицией тоже,
К работе своей, будьте чуточку строже,
Залог и успех Вам тогда обеспечен,
И жизненный труд будет Ваш долговечен!

День охраны труда

Охрана труда — особая тема,
Работать по правилам часто дилемма,
Желаю, чтоб труд ваш был безопасен,
Приятен всегда и первоклассен.
Следите всегда за инструкцией четко,
Пусть в радость вам будет любая работка.

День охраны труда

Мы на работу каждый день идем.
Благодаря труду достойно мы живем.
Чтоб травм, ушибов разных избегать,
Нам безопасность всегда надо соблюдать!

С всемирным Днем труда охраны поздравляем,
Всегда здоровыми вам быть желаем.
Пускай работа и любимый труд
Вам радость, вдохновение несут!

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткидень охраны труда
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    График выплаты пенсии за май 2021: в какие даты получить на почте и когда придет на счет банка: точные даты
    10:20:26 4/27/2021
    График выплаты пенсии за май 2021: в какие даты получить на почте и когда придет на счет банка: точные даты
    С Днем охраны труда открытки и замечательные поздравления на 28 апреля
    10:20:02 4/27/2021
    С Днем охраны труда открытки и замечательные поздравления на 28 апреля
    Долги банкротов разрешил взыскивать с родственников Верховный суд
    10:14:03 4/27/2021
    Долги банкротов разрешил взыскивать с родственников Верховный суд
    Рост доходов врачей и медсестер обнаружил Минздрав 2020 году
    9:48:35 4/27/2021
    Рост доходов врачей и медсестер обнаружил Минздрав 2020 году
    Путин возмутился учебником истории: Минпросвещения приказало изъять
    9:32:46 4/27/2021
    Путин возмутился учебником истории: Минпросвещения приказало изъять
    Умер сыгравший Абдуллу в «Белом солнце пустыни» актер Кахи Кавсадзе
    9:22:06 4/27/2021
    Умер сыгравший Абдуллу в «Белом солнце пустыни» актер Кахи Кавсадзе
    Лунный календарь посева на май 2021
    9:20:56 4/27/2021
    Лунный календарь посева на май 2021
    "Потемнело в глазах": 30 млн рублей выиграла в лотерею жительница Башкирии
    9:18:15 4/27/2021
    "Потемнело в глазах": 30 млн рублей выиграла в лотерею жительница Башкирии
    Скоро выборы в Госдуму: 27 апреля Путин приказал следить за выдачей новых детских пособий местным депутатам
    8:58:34 4/27/2021
    Скоро выборы в Госдуму: 27 апреля Путин приказал следить за выдачей новых детских пособий местным депутатам
    Выплата в 500 и 1000 рублей для жителей Москвы, как получить рассказал ПФР
    8:32:55 4/27/2021
    Выплата в 500 и 1000 рублей для жителей Москвы, как получить рассказал ПФР